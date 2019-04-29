"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 NİSAN 2019 SALI - YIL: 50

Trump: Bir telefonla Kral Selman'dan 500 milyon dolar aldık

29 Nisan 2019, Pazartesi 23:05
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'i arayarak nasıl 500 milyon dolar aldığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Wisconsin eyaletinin Green Bay şehrinde gerçekleştirdiği mitingde ABD'nin askeri desteği için krallıktan daha fazla para almak için kullandığı bir müzakere taktiğini açıkladı. Riyad’ın ABD şirketlerinden yaptığı büyük alımlardan söz eden Trump, "Suudi Arabistan çok alım yapıyor, onları kaybetmek istemem" diyerek Suudi monarşisine verdiği desteği tekrarladı.

Trump, Green Bay'deki destekçileriyle yaptığı miting sırasında Riyad'ın ABD şirketlerinden yaptığı alımlar sebebiyle Suudi hükumetinin kararlı bir destekçisi olarak kalacaklarını belirtti. Kalabalığa seslenen Trump, "Nakitten başka bir şeyleri yok değil mi?

Bizden çok fazla şey satın aldılar, 450 milyar dolarlık satın alma yaptılar. Suudi Arabistan'la bağları kesmek isteyen insanlar vardı. Ancak, onları kaybetmek istemiyorum" dedi.

Bir telefonla 500 milyon dolar

Trump daha sonra Suudi Kralı Selman ile bir süre önce yaptığı telefon görüşmesini anlatarak, Suudi Kral’dan nasıl 500 milyon dolar aldığını açıkladı. Trump, "Bir ülkeyi savunmak için biz her yıl 4.5 milyar dolar kaybediyoruz ve onlar zenginler. Onları aradım ve dinleyin bu iyi değil dedim. Şoka girdiler, çünkü 25 sene boyunca böyle bir telefon almamışlardı.

Dedim ki biz her yıl 4.5 milyar dolar para kaybediyoruz, buna daha fazla devam edemeyiz. Bu çılgınca. Kral Selman çok üzüldü ve sinirlenerek, ‘Bu haksızlık’ dedi. Ben de bunun haksızlık olmadığını söyleyince 500 milyon dolar daha fazla para ödeyeceklerini söyledi. Ben daha fazla istediğimizi söyleyince tartıştık. Ancak bize bir telefonla 500 milyon dolar fazla para ödediler, sadece bir telefonla bunu sağladık" dedi.

Trump, Kral Selman'ın kendisini neden aradığını sorduğunu çünkü daha önce kimsenin böyle bir arama yapmamış olduğunu söyleyerek, “Çünkü onlar (önceki ABD liderleri) aptaldı" cevabını verdiğini ifade etti. Ancak Trump'ın konuşmasında Kral Selman'dan aldığı 500 milyon doların hangi kalemden nasıl tahsil edildiği anlaşılamadı.

Etiketler: ABD, Trump, Suudi Arabistan, Selman bin Abdulaziz
Okunma Sayısı: 239
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Basın çalışanları mağdur olmasın!

    Kamu harcamaları şeffaf değil

    Seçim bitti geçim zorlaştı

    Hürriyetin olmadığı yerde iman yeşermez

    Trump: Bir telefonla Kral Selman'dan 500 milyon dolar aldık

    Fitch Türkiye'nin kredi notunu cuma günü açıklayacak

    Gazprom: Türk Akımı bu yıl sonuna kadar faaliyete geçecek

    Galatasaray fırsatı son maçlara bıraktı

    Kuzey Ege Denizi'nde deprem meydana geldi

    Şırnak'ta PKK'lı 3 terörist teslim oldu

    ABD'deki kızamık sayısı 704'ü buldu

    Almanya'nın Ankara Büyükelçisi: Türkiye ile ABD ilişkilerinde menfaat var

    Ankara Valiliğinden 'sonik patlama' uyarısı

    Erdoğan Trump'la telefonda görüştü

    Etiyopya'da iki etnik grup çatışma: 17 ölü

    Üzerine düşeni yapmayan savcı ve hakim var ülkemde

    Dilipak: Yalan altın çağını yaşıyor

    TL yüzde 15 düşebilir

    Fitre bedeli açlık sınırını gündeme taşıdı

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Sistemin çöktüğünün örtülü itirafı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Küçüldükçe büyük konuşmak
    Ahmet BATTAL

    Mesele temsil meseli bulmaksa…
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ahirzaman kışında Risale-i Nur baharı
    Genel

    Hürriyetin olmadığı yerde iman yeşermez
    Risale-i Nur'dan

    Farklılıklar hakikate hizmet etmeli
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’an’da bulamadığımızı Hz. Peygamber’e (asm) bakarız
    Genel

    Seçim bitti geçim zorlaştı
    Genel

    Kamu harcamaları şeffaf değil
    Genel

    Basın çalışanları mağdur olmasın!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.