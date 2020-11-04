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4 KASIM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Trump: Büyük bir kutlamaya hazırlanıyoruz

04 Kasım 2020, Çarşamba 10:45
ABD Başkanı Trump, seçimlerde kritik eyaletlerin tümünde kazanmaya çok yakın olduklarını kaydederek, "Büyük bir kutlamaya hazırlanıyoruz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerde kritik eyaletlerin tümünde kazanmaya çok yakın olduklarını kaydederek, "Büyük bir kutlamaya hazırlanıyoruz." dedi.

Trump, seçimlerde "büyük yolsuzluklardan" şüphelendiklerini savunarak, gerekirse seçimleri Yüksek Mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, sonuçlarına ilişkin, "Biz aslında bu seçimleri kazandık." ifadesini kullandı.

AA

Etiketler: Trump, kutlama
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  • Toygar

    4.11.2020 11:06:39

    Kaybettiğin eyaletlerde yeniden oylama yaptır. Ondan sonra görürsün 30 bin fark, nasıl 800 bine çıkıyor. Dene bak, bu iyi bir yöntem. Sonrasında nasılsa herkes unutuyor :(

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