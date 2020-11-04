Trump: Büyük bir kutlamaya hazırlanıyoruz

ABD Başkanı Trump, seçimlerde kritik eyaletlerin tümünde kazanmaya çok yakın olduklarını kaydederek, "Büyük bir kutlamaya hazırlanıyoruz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerde kritik eyaletlerin tümünde kazanmaya çok yakın olduklarını kaydederek, "Büyük bir kutlamaya hazırlanıyoruz." dedi. Trump, seçimlerde "büyük yolsuzluklardan" şüphelendiklerini savunarak, gerekirse seçimleri Yüksek Mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı. ABD Başkanı Trump, sonuçlarına ilişkin, "Biz aslında bu seçimleri kazandık." ifadesini kullandı. AA

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