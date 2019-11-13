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13 KASIM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Trump'ın azil soruşturmasında yeni dönem

13 Kasım 2019, Çarşamba 11:12
ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik eylül ayında başlayan ve bugüne kadar kapalı kapılar ardında yürütülen azil soruşturmasında yeni bir dönem başlıyor.

Kamuya açık oturumlar kapsamında bugün, ABD'nin 2006-2009 yıllarındaki Kiev Büyükelçisi William Taylor ve Dışişleri yetkilisi George Kent ifade verecek.

Mayıs ayına kadar ABD'nin Kiev Büyükelçiliği görevini yürüten Marie Yovanovitch ise cuma günü düzenlenecek kamuya açık oturumda konu hakkında konuşacak.

Gelecek haftaki isimler de belli oldu

Öte yandan Temsilciler Meclisindeki soruşturmayı yürüten Demokratlar, gelecek haftaki açık oturumda ifade verecek isimleri de açıkladı.

Buna göre ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in yardımcılarından Jennifer Williams ve ABD'li üst düzey Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi Alexander Vindman, ABD'nin eski Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker, Güvenlik Konseyi yetkilisi Tim Morrison salı günü, ABD'nin eski Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland, Dışişleri Müsteşarı David Hale ise çarşamba günü ifade verecek.

Azil soruşturması kapsamında gelecek haftaki açık oturumların son günü olan perşembe günü ise eski Beyaz Saray Rusya uzmanı Fiona Hill ifade verecek.

Trump'a yönelik azil soruşturması

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda telefon görüşmesi yapmış, görüşmede Zelenskiy'e rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmiş, ABD Kongresi'ndeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

Trump ise Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş ancak telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri ve mali yardımın askıya alındığını açıklaması dikkati çekmişti.

Beyaz Saray, görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi, önceki hafta yaptığı oylamayla azil soruşturmasının usullerini belirlemiş, kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmıştı.

AA

Etiketler: trump, abd, azil soruşturması
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