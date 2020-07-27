Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı koronavirüse yakalandı

ABD basını, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığını duyurdu.

Bloomberg ve Politico gibi yayın organlarının üst düzey Beyaz Saray yetkililerine dayandırarak geçtiği haberlere göre, O'Brien'ın Covid-19 testi "pozitif" çıktı. ''VİRÜSE AİLE ETKİNLİĞİNDE YAKALANDI, EVDEN ÇALIŞIYOR'' O'Brien'ın bir aile etkinliği esnasında Covid-19'a yakalanmış olabileceğini belirten kaynaklar, kendisinin evden çalışmaya devam ettiğini kaydetti. BEYAZ SARAY'DA COVID-19'A YAKALANAN EN ÜST DÜZEY İSİM ABD Başkanı Donald Trump ile de yakından çalışan O'Brien, bugüne kadar Beyaz Saray'da Covid-19'a yakalanan en üst düzey isim oldu. NTV

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