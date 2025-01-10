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10 OCAK 2025 CUMA - YIL: 55

Trump, Netanyahu'nun eleştirildiği video paylaştı: 'Bu savaş Netanyahu'dan kaynaklandı'

10 Ocak 2025, Cuma 14:07
Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da, Columbia Üniversitesi Sürdürülebilirlik Merkezi Direktörü Prof. Dr. Jeffrey Sachs'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Orta Doğu'daki politikasını eleştirdiği bir video paylaştı.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın paylaştığı videoda, Sachs'ın, 2003'te ABD'nin Irak'ı işgal etme sebeplerine dair değerlendirmelerde bulunduğu görülüyor.

Sachs, "Bu savaş nereden çıktı? Biliyor musunuz? Bu oldukça şaşırtıcı. O savaş aslında Netanyahu'dan kaynaklandı." diyerek, Netanyahu'yu ABD'nin dış politikasını yönlendirmek ve Orta Doğu'da "sonu gelmeyen savaşlara" yol açmakla itham etti.

"Netanyahu, 1995'ten beri Hamas ve Hizbullah'tan kurtulmanın tek yolunun bunları destekleyen Irak, Suriye ve İran gibi hükümetleri devirmek olduğunu düşünüyordu." diyen Sachs, "Bizi sonsuz savaşlara sürükledi ve ABD siyasetindeki etkisi sayesinde hep istediğini elde etti, ancak 2003'teki o savaş tamamen sahtedir." şeklinde konuştu.

Sachs, ABD'nin Irak'ı işgalinin "tamamen sahte gerekçelere" dayandığını vurgulayarak, "Bu sahte bir savaştı. Amerikan halkına savaşı nasıl satacaklarını, onları nasıl korkutacaklarını çözmeleri gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'ya küfürlü ifadeler kullanan Sachs, "Netanyahu takıntılı biri, bugün bile İran'la savaşa girmemiz için çabalıyor." dedi.

Sachs, eski ABD başkanı Barack Obama'nın Rusya'nın Suriye'ye müdahalesinden 4 yıl önce ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatına (CIA) Suriye hükümetini devirmeye yönelik talimat verdiğini ileri sürdü.

Trump'ın paylaşımı, ABD-İsrail ilişkilerindeki yeni döneme dair tartışmaları alevlendirdi.

AA

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