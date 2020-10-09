Trump, Suriye için Ulusal Acil Durum halini uzattı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Suriye hakkındaki Ulusal Acil Durum Hali'ni bir yıl daha uzatan kararnameyi imzaladı.

Beyaz Saray, perşembe günü Suriye Konusundaki Duruma İlişkin Ulusal Olağanüstü Halin Devamına ilişkin bir bildirim metni yayımladı.

Başkan Trump imzalı kararname ile ABD'nin ulusal güvenliğine ve dış politikasına yönelik olağandışı ve olağanüstü tehditlerle mücadele etmek için Uluslararası Olağanüstü Ekonomik Yaptırımlar Yasası uyarınca 14 Ekim 2019'da ilan edilen 'Ulusal Acil Durum' hali bir yıl daha uzatıldığı duyuruldu.

Metinde şu ifadeler kullanıldı:

"Suriye'deki durum, özellikle de Türkiye hükümetinin kuzeydoğu Suriye'de askeri operasyon düzenlemeye yönelik eylemleri, Irak ve Suriye İslam Devleti'ni yenilgiye uğratma mücadelesini baltalıyor, sivilleri tehlikeye atıyor, bölgede tahsis edilmek istenen barış, güvenlik ve istikrara tehdit oluşturuyor. Bu nedenlerle ülkedeki durum, ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikası için olağanüstü bir tehdit oluşturmaya devam etmektedir."

13894 sayılı Kararname ile 14 Ekim 2020'de sona erecek olan Ulusal Olağanüstü Hal Durumu bir yıl süreyle daha yürürlükte kalacak.

Beyaz Saray, bildirinin Federal Sicil'de yayınlanmasının ardından ABD Kongresi'ne iletileceğini duyurdu.