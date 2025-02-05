Trump'tan Gazze'yi ''işgal planı''

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralarak buraya "uzun vadeli" şekilde sahip olacağını ve "güvenlik amacıyla" gerekmesi halinde buraya Amerikan askerlerinin konuşlandırılabileceğini söyledi.

Amerikalı Müslümanlar Trump-Netanyahu görüşmesine tepki gösterdi: Netanyahu bir "savaş suçlusu"

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savundu.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullandı.

"Filistinlilerin Gazze'ye geri dönmek istemelerinin tek nedeni başka alternatiflerinin olmaması." diyen Trump, bölgedeki yaklaşık 1,8 milyon Filistinlinin komşu ülkelerde inşa edilecek birden çok yeni yaşam alanına gideceğini ve orada daha iyi şekilde yaşayacağını savundu.

Gazze'de ne yapılması gerekiyorsa onu yapacaklarını söyleyen Trump, Gazze için, "Bu barışı sağlayacağız ve orayı kalkındıracağız. Binlerce istihdam oluşturcak ve tüm Orta Doğu'nun gurur duyacağı bir şey olacak." yorumunu yaptı.

"Orada uzun vadeli bir sahiplik pozisyonu görüyorum"

ABD'nin Gazze'deki olası pozisyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, "Orada uzun vadeli bir sahiplik pozisyonu görüyorum ve bunun belki de tüm Orta Doğu'ya büyük bir istikrar getireceğini görüyorum." dedi.

ABD'nin Gazze Şeridi'ne sahip olması ve orayı "geliştirmesi" fikrini konuştuğu herkesin sevdiğini anlatan Trump, bu şekilde orada binlerce kişiye istihdam oluşturacaklarını öne sürdü.

Gazze'ye asker göndermeye açık kapı bıraktı

Öte yandan Trump, Gazze Şeridi'nde güvenliği sağlamak için ABD askerlerinin bölgeye gitmesi olasılığına ilişkin bir soruya cevap verirken, bu olasılığı göz ardı etmediğini belirtti.

Trump, asker gönderme ihtimali sorusuna, "Eğer gerekirse bunu yapacağız." diye karşılık verdi.

Gazze Şeridi'ni "uluslararası" bir yer haline getirme planı

Trump, Gazze'nin yeniden inşa edilmesinden sonra orasıyla ilgili ne hayal ettiği yönündeki soruya yanıt verirken, Gazze Şeridi'nin dünyanın farklı yerlerinden insanların yaşadığı "uluslararası" bir yer olmasını hayal ettiğini söyledi.

ABD Başkanı, "Bence orayı uluslararası, inanılmaz bir yer haline getireceksiniz. Gazze Şeridi'ndeki potansiyel inanılmaz. Orada tüm dünyadan temsilciler olacak ve orada yaşayacaklar. Tabii Filistinliler de orada yaşayacak. Tarihten ders almak zorundasınız. Tarihin tekerrür etmeye devam etmesine izin veremeyiz. Olağanüstü olabilecek bir şey yapmak için elimizde bir fırsat var." şeklinde konuştu.

"İsrail'i ve Gazze'yi ziyaret edeceğim"

Orta Doğu'yu ziyaret edip etmeyeceği yönündeki soruya Trump, "İsrail'i çok seviyorum. Orayı ziyaret edeceğim, Gazze'yi de ziyaret edeceğim, Suudi Arabistan'ı da ziyaret edeceğim. Orta Doğu'daki diğer yerleri de ziyaret edeceğim. Orta Doğu inanılmaz bir yer, çok canlı, bu yüzden gerçekten güzel yerlerden biri ve harika insanları var." yanıtını verdi.

"Orası insanların yaşayabileceği bir yer değil"

Gazze'deki Filistinlilerin gidecek başka yerleri olmadığı için Gazze'ye döndüklerini savunan Trump, "Orası insanların yaşayabileceği bir yer değil ve geri dönmek istemelerinin tek nedeni alternatiflerinin olmaması. Bu yüzden insanların Gazze'ye geri dönmemesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Trump, Mısır ve Ürdün ile görüştüklerini ve bu insanlara daha uygun koşullarda yaşayabilecekleri alanlar inşa edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Eğer bir alternatifleri olsaydı, Gazze'ye geri dönmemeyi ve güvenli olan güzel bir alternatifte yaşamayı tercih ederlerdi." dedi.

Gazze'nin moloz yığınları ve bombalarla dolu yıkılmış bir bölge olduğunu ve güvenli bir yer de olmadığını anlatan Trump, "Gazze'nin onlar için şanssız bir yer olduğunu düşünüyorum. Cehennemde gibi yaşadılar." yorumunu yaptı.

Gazze'nin çok tehlikeli olduğunu yineleyen Trump, "İnsanların geri dönmesini nasıl sağlayabilirsiniz? Gazze'ye geri dönün diyorsunuz. Orada sadece ölüm olacak. Bunu yapmanın en iyi yolu, dışarı çıkıp güneş ışığı alan güzel açık alanlarda güzel binalar inşa etmektir. (O zaman) Gazze'ye geri dönmek istemeyecekler." değerlendirmesini yaptı.

Trump açıklamalarına şöyle devam etti:

"Kimse orada yaşayamaz. Diğer insanlar, çok zengin uluslar tarafından sağlanan büyük miktarda parayla inşa edebiliriz. Bu ülkelerden biri Ürdün olabilir, diğeri Mısır olabilir, başka ülkeler de olabilir. Dört, beş veya altı bölge inşa edebilirsiniz. Tek bir bölge olmak zorunda değil. Onların ölmeyecekleri bir yer, çünkü Gazze onların sonunda öleceklerini garanti ediyor."

Netanyahu, ateşkeste Trump'ın daha etkili olduğunu söyledi

Öte yandan Gazze'deki ateşkesle ilgili değerlendirmeler yapan İsrail Başbakanı Netanyahu, ateşkeste Joe Biden'ın mı yoksa Donald Trump'ın mı daha etkili olduğu yönündeki soruya, "Başkan Trump" diye yanıt verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Gazze'de liderlik etmek için hazır olduklarını savundu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze'nin "Hamas'tan kurtarılması" gerektiğini savunarak, ABD'nin liderlik etmek için "hazır olduğunu" belirtti.

Rubio, X sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağı hakkındaki açıklamasının ardından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Amaçlarının bölgede "kalıcı barışı sağlamak" olduğunu aktaran Rubio, bunun için Gazze'nin "Hamas'tan kurtarılması gerektiğini" savundu. Rubio, ABD'nin liderlik etmek için hazır olduğunu kaydetti.

Marco Rubio, Trump'ın "Amerika'yı yeniden büyük yapalım" (Make America Great Again-MAGA) sloganına atıfta bulunarak, "Gazze'yi yeniden güzelleştirelim." (Make Gaza Beautiful Again) ifadelerini kullandı.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi'nden Trump'ın Gazze halkını yerinden etmeye yönelik sözlerine tepki

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki durumun ele alındığı kapalı acil oturumun ardından basına açıklama yaptı.

Trump'ın daha önce de benzer sözler sarf ettiğini, Mısır ile Ürdün'ün bunlara açık ve net bir şekilde cevap verdiğini anımsatan Mansur, aynı zamanda Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Filistin'in ortak bir açıklama yaparak Filistinlilerin yerinden edilmesini reddettiğini bildirdi.

"Gazze halkının İsrail'deki ilk evlerine dönmelerine izin versinler"

Mansur, "Gazze bizim ülkemizin bir parçası, evimiz. Gazze halkını 'daha mutlu ve güzel bir yere' göndermek isteyenler, İsrail'deki ilk evlerine dönmelerine izin versin. Buralar güzel yerler ve halkımız severek buralara dönecektir. O zamana kadar Gazze bizim evimizdir." vurgusunda bulundu.

Ateşkes anlaşmasının ardından iki gün içinde 400 bin Filistinlinin yürüyerek yıkılmış evlerine döndüğüne dikkati çeken Mansur, Filistin halkının seçim ve kararlarına saygı duyulması gerektiğinin altını çizdi.

Mansur, Filistin halkının Gazze'deki yıkımı temizlemek, okullarını, hastanelerini ve yollarını yeniden inşa etmek istediğini, tüm liderler ve insanların buna saygı duyması gerektiğini dile getirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Trump'ın Washington'daki ikili görüşmesinden beklentilerine ilişkin ise Mansur, Gazze'deki ateşkesin tüm aşamalarının uygulanması ve Batı Şeria'daki saldırıların durdurulması gerektiğini kaydetti.

Mansur, BMGK'nin de bu çerçevede görevini yerine getirmesi gerektiğini, şiddetin durdurulması için 1 ülke hariç diğer BMGK üyelerinin ortak açıklamaya onay verdiğini aktardı.

"BMGK'nin kapısını çalmaya devam edeceğiz." diyen Mansur, Gazze'deki korkunç yıkımın Batı Şeria'da tekrarlanmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Hamas, Filistin halkının buna izin vermeyeceğini duyurdu

Öte yandan, Hamas yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye ilişkin söylediklerine tepki gösterdi.

Trump'ın Filistin halkını Gazze'den çıkarmayı ve ardından orayı işgali amaçlayan açıklamalarının "en sert" şekilde kınandığı açıklamada, "Trump’ın açıklamaları Filistin halkına ve onların davasına düşmancadır ve bölgede istikrara hizmet etmiş olmayacaktır ve 'ateşe benzin dökmek' anlamında olacaktır. Bizler, dünyadaki hiçbir devletin topraklarımızı işgal etmesine ve başkenti Kudüs olan Filistin devletini kurmak için kandan nehirleri akıtan yüce halkımız üzerinde vesayet kurmasına izin vermeyeceğimizi vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Amerikan yönetimine ve Trump'a Filistin halkının doğal topraklarındaki hakları ve uluslararası hukukla çelişen sorumsuz bu açıklamalarından vazgeçmesi çağrısında bulunan Hamas; Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletlere, "Trump'ın açıklamalarının ardından acilen bir araya gelerek Filistin halkını ulusal haklarını, kendi kaderini tayin hakkını ve başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasını sağlayan güçlü ve tarihi bir tavır almaları"nı istedi.

Filistinli siyasilerden Trump'ın "ABD'nin Gazze'yi devralacağı" açıklamasına tepki

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin herhangi bir tarafın keyfi olarak yönetebileceği bir alan olmadığını, aksine işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Gazze'yi kontrol etme' yönündeki açıklamalarının, Filistin ve bölge hakkında ‘derin bir cehalet ve kafa karışıklığını’ yansıttığını ifade eden Rişk, Filistin halkının haklarını temel almayan yaklaşımların kabul edilemez olduğunu, adil bir çözümün, “emlak tüccarı zihniyetiyle ve güç ile tahakküm mantığıyla değil, işgalin sona erdirilmesiyle” mümkün olabileceğini kaydetti.

"Trump’ın açıklamaları, ABD’nin işgalci İsrail rejimiyle tam bir uyum içinde olduğunu ve Filistin halkına yönelik saldırıları desteklediğini bir kez daha gösteriyor." değerlendirmesinde bulunan Rişk, Filistin halkının ve etkin güçlerinin, bölgesel ve uluslararası destekçileriyle birlikte, her türlü zorla yerinden etme ve sürgünü dayatma girişimine karşı kararlılıkla durmaya devam edeceği ve bu planları boşa çıkaracağı ifade etti.

"Yeni bir Nekbe olur"

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi de yaptığı açıklamada, Trump'ın açıklamalarına tepki göstererek, tüm Filistin halkının ABD Başkanı Trump'ın Gazze halkını sürgün etme çağrılarını reddettiğini kaydetti.

Bergusi, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun soykırım savaşıyla başaramadığı şeyi, ABD yönetimi siyasi baskılarla başaramayacaktır." ifadelerini kullandı.

Trump’ın açıklamalarını, 1948'de binlerce Filistinlinin zorunlu göçe tabi tutularak vatansız kalmalarına neden olan "Nekbe"'ye benzeterek, "uluslararası hukuka göre savaş suçu sayılan bir etnik temizlik çağrısı" ve "Filistin halkı için yeni bir Nekbe" olarak nitelendiren Bergusi, tüm ülkeleri, özellikle de Arap ve İslam ülkelerini, bu tehlikeli planları kesin bir şekilde reddettiklerini ilan etmeye çağırdı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralarak buraya "uzun vadeli" şekilde sahip olacağını ve "güvenlik amacıyla" gerekmesi halinde buraya Amerikan askerlerinin konuşlandırılabileceğini söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğununu dile getiren Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

"Filistinlilerin Gazze'ye geri dönmek istemelerinin tek nedeni başka alternatiflerinin olmaması." iddiasında bulunan Trump, bölgedeki yaklaşık 1,8 milyon Filistinlinin komşu ülkelerde inşa edilecek birden çok yeni yaşam alanına gideceğini ve orada daha iyi şekilde yaşayacağını ileri sürmüştü.