"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Tuna Nehri'nde gemi kazası: 7 kişinin cesedine ulaşıldı

30 Mayıs 2019, Perşembe 10:22
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Tuna Nehri'nde meydana gelen gemi kazasında 7 kişinin cesedine ulaşıldı.

Tuna Nehri'nde çoğunluğunu Güney Korelilerin oluşturduğu 34 kişi taşıyan yolcu gemisi bir başka gemiyle çarpışması sonucu battı.

Macaristan Acil Servis Hizmetleri Sözcüsü Pal Györfi yaptığı açıklamada, Budapeşte'de Tuna Nehri'nde meydana gelen gemi kazasında 7 kişinin öldüğünü belirtti.

Tuna Nehri'nin Macaristan'dan Sırbistan sınırına kadar olan kısmında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği de bildirildi.

AA

Etiketler: macaristan, tuna nehri, gemi kazası
Okunma Sayısı: 134
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mahathir: Yeni bir dünya düzenine ihtiyacımız var

    İran, ABD ile müzakere edecek mi?

    ''Ayasofya sağır edici bir suskunluk içerisindedir''

    AMATEM kapasiteleri yetersiz

    Rüzgar YEKA-2 ihalesi souçlandı

    Elektronik sigaralara ilişkin bir uyarı daha!

    ''35 günün 30'unda güneşi görmedim''

    Pençe Harekatı 4. gününde

    ÖSYM, YKS giriş belgelerini erişime açtı

    Siyasi istismar dinden soğutuyor

    Chelsea 4 golle Avrupa'nın 2. büyük kupasına uzandı

    İsrail'de yeniden erken seçim kararı

    Eleştiri demokrasinin gereği

    Gençler, AKP’nin eskidiğini düşünüyor

    Hikmet Çetin, YİK üyeliğini kabul etmedi

    Altaylı: AKP’liler de yapılanlardan rahatsız

    ABD: Suriye'de kimyasal silah kullanıldıysa harekete geçeriz

    Zarif: Kudüs Filistinlilere aittir

    Ukrayna Devlet Başkanı'ndan 'döner' tavsiyesi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Korku duvarı aşıldıkça
    Genel

    Siyasi istismar dinden soğutuyor
    Genel

    Altaylı: AKP’liler de yapılanlardan rahatsız
    Genel

    ''35 günün 30'unda güneşi görmedim''
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyasetçilerin tövbesi ve kul hakkı
    Risale-i Nur'dan

    Kadir Gecesi’nin hakikatini yüz bin el ile aramak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Tapuya ve notere güvenmek hakkında…
    Genel

    Ümmet adına sancı duydu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Namık Gedik’i mânen öldüren zihniyet (1)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.