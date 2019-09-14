Tunus halkı pazar günü sandığa gidecek

Arap Baharı'nın doğum yeri Tunus, devrimden sonra çözülemeyen ekonomik sıkıntılarla pazar günü cumhurbaşkanı seçimi için sandığa gidiyor.

Arap Baharı sürecinde demokrasi alanında elde ettiği başarıları korumayı başaran ancak devrim sonrasında ekonomi alanında sınıfta kalan Tunus, bu pazar cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gidiyor. Bölgedeki komşuları ve diğer Arap ülkelerinin aksine iktidarın seçimler yoluyla el değiştirdiği Tunus'ta her siyasi görüşten 26 aday 7 milyondan fazla seçmenin oyunu alabilmek için yarışıyor. Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin 25 Temmuz'da hayatını kaybetmesiyle kasım ayında yapılması planlanan seçim anayasa gereği öne çekildi. Yüksek Seçim Konseyinin (YSK) kesin aday listesini ilan etmesinin ardından 2 Eylül'de başlayan kampanya dönemi dün sona erdi. Yurt dışındaki Tunuslular dünden itibaren yurt dışı temsilciliklerde oy kullanmaya başladı. Yarın da ülke genelinde sandıklar kurulacak. AA

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