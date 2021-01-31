Tunus Meclis Başkanı: Tam bir parlamenter sistem kurulmalı

Tunus Meclis Başkanı ve aynı zamanda parlamentonun birinci partisi Nahda Hareketi'nin Lideri Raşid el-Gannuşi, ülkede tam bir parlamenter sistem kurulması çağrısı yaptı.

Gannuşi, ABD'de yaşayan Tunuslularla telekonferans aracılığıyla gerçekleştirdiği, bazı kısımları yerel radyo kanalı Sabra FM'de yayınlanan görüşmede ülkede yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in bazı bakanları kabul ve red hakkına sahip olduğunu düşündüğüne işaret eden Gannuşi, Said'in yeni bakanların yeminini kabul etmekten geri durduğunu ve kabine revizyonunu da reddettiğini belirtti.

Tunus'ta bugün yaşanan sorunun başkanlık ve parlamenter sistemlerinin karışıklığından kaynaklanabileceğine işaret eden Gannuşi, parlamenter bir sistemde, devlet başkanının rolünün yapıcı değil sembolik olduğunu varsaydıklarını kaydetti.

Gannuşi, "Çıkardığımız ders; gerçek bir kuvvetler ayrılığının olduğu tam bir parlamenter sistemin kurulması gerekliliğidir. Bu sistemde yürütme yetkisi ile başbakanı sunmak seçimleri kazanan partinin elindedir." ifadesini kullandı.