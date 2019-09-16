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16 EYLÜL 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Tunus'ta anketler ikinci tur için ne diyor?

16 Eylül 2019, Pazartesi 09:20
Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kamuoyu araştırma şirketi Sigma Konsey'in ulusal bir kanal için hazırladığı gayri resmi çıkış anketlerine göre, bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said yüzde 19,5, tutuklu medya patronu ve Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Nebil el-Karvi yüzde 15,5 oy oranıyla ikinci tura kalmayı başardı.

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Tunus'taki cumhurbaşkanlığı yarışında iki isim öne çıkıyor

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Sigma Konsey'in gayri resmi sandık çıkış anketine göre, Nahda Hareketi'nin adayı Abdulfettah Moro ise yüzde 11 oy oranıyla üçüncü sırada gelirken, Nida Tunus Partisi'nin adayı eski Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi yüzde 9,4 ile dördüncü, Başbakan Yusuf Şahid ise yüzde 7,5 ile beşinci oldu.

Anket sonuçlarına göre, Kays Said ve tutuklu medya patronu Karvi'nin seçim ofislerinde ise ikinci tur kutlamaları başladı.

Nahda'dan çıkış anketlerine itiraz

Buna karşın, Nahda Hareketi Cumhurbaşkanlığı Seçim Kampanyası Müdürü Semir Dilo, düzenlediği basın toplantısında "ellerindeki rakamların basın kuruluşlarında görünenden farklı" olduğunu belirterek, kesin sonuçları ancak Yüksek Seçim Konseyi'nin (YSK) açıklayabileceğini duyurdu.

Tunus Yüksek Seçim Konseyi, sandıklar kapandıktan sonra yaptığı açıklamada, yurt içindeki katılım oranını yüzde 45,02; yurt dışında ise yüzde 19,7 olarak duyurdu.

Tunus'ta 2014'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde katılım yüzde 63 oranında kaydedilmişti.

Oy verme işlemlerinin yapıldığı merkezlerde, özellikle gençlerin seçime yeterince ilgi göstermediği görüldü.

Bağımsız adayın liderliği geleneksel siyasete bir mesaj

Uzmanlar, bağımsız aday Said ve geleneksel siyasetin dışından Karvi'nin sandık çıkış anketlerinde olduğu gibi ikinci tura yükselmesi halinde Tunuslu seçmenin geleneksel siyasete mesaj vermiş olacağını aktardı.

Tunus'un 2014'te hayata geçirdiği ve "Arap dünyasının en demokratik anayasası" olarak gösterilen metnin mimarlarından 61 yaşındaki Kays Said, seçimler öncesinde siyaset dışı favori aday olarak öne çıktı.

Herhangi bir siyasi partiyle ittifak kurmaktan uzak duran ve devletin sağladığı cumhurbaşkanlığı kampanya ödeneğini de reddeden Anayasa Profesörü Said'in, "siyasette ahlak, yolsuzlukla mücadele" gibi konulardaki vaatleriyle geleneksel siyaset ve sandığa küsmüş seçmenleri oy vermeye ikna edebileceği belirtilmişti.

Tunus'un tutuklu "Berlusconi"si

Geleneksel siyasetin dışından gelen medya patronu Nebil el-Karvi, hakkındaki "kara para aklama" ve "vergi kaçırma" suçlamalarıyla 23 Ağustos'ta tutuklandı ancak Yüksek Seçim Konseyi, Karvi'nin adaylığının sürdüğünü duyurdu.

Son yıllarda popülist faaliyetlerine ağırlık veren Karvi, anketlerde cumhurbaşkanlığı seçimleri için favori adaylar arasında en üst sıralarda gösterildi ve uluslararası gözlemciler tarafından "Tunuslu Berlusconi" şeklinde tanımlandı.

Sahibi olduğu medya grubunun amiral gemisi, 2007'de kurulan Nesma televizyon kanalıyla Karvi, Tunus'ta devrim öncesinden bugüne nüfuz sahibi isimler arasında yer aldı.

Karvi, başkanlığını yaptığı Halil Tunus Vakfının ülke genelindeki fakir bölgelere yardımlarını televizyon kanalı Nesma aracılığıyla duyurmasıyla son yıllarda özellikle ekonomik sıkıntılarla boğuşan halk nezdinde üne kavuştu.

Nahda ilk kez kendi adayını çıkardı

Tunus'ta devrim sonrasında öne çıkan baş aktörlerden İslami ve muhafazakar eğilimli Nahda Hareketi de tarihinde ilk kez cumhurbaşkanı adayı çıkardı.Tunus parlamentosunda 68 milletvekiliyle en büyük parti konumundaki Nahda Hareketi, parti içinden Meclis Başkan Vekili Abdulfettah Moro'yu aday göstermişti.

Tunus başbakanı yenilgiyi kabul etti 

Tunus Başbakanı ve Cumhurbaşkanı adayı Yusuf Şahid de, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendisine ikinci tur şansı vermeyen sandık çıkış anketlerinin öngördüğü sonuçları kabul ettiğini söyledi.

Tunus'taki cumhurbaşkanlığı seçimleri birinci turunda yüzde 45 oranındaki katılımı "demokrasi yolunda kötü bir gösterge" şeklinde tanımlayan Şahid, "Tunusluları sandıktan uzaklaştıran nedenlerin iyi anlaşılması" gerektiğinin altını çizdi.

AA

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