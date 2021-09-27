Tunus’ta tek adamlığa hayır

Tunus’ta, Cumhurbaşkanı Kays Said’in yasama yürütme ve yargıyı kendisine bağlayan ‘olağanüstü kararları’ protesto edilirken, “Diktatörlüğü ve bütün yetkilerin tek elde toplanmasını reddediyoruz” denildi.

Tunus’ta, Cumhurbaşkanı Kays Said’in yasama yürütme ve yargıyı kendisine bağlayan ‘olağanüstü kararları’ protesto edildi. Tunus’un başşehrinde binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Kays Said’in 25 Temmuz’da aldığı yasama, yürütme ve yargı yetkilerini tek elde toplayan kararların yürürlükten kaldırılması talebiyle gösteri düzenledi. Başşehir Tunus’taki Habib Burgiba Caddesi’nde bulunan Belediye Tiyatrosu binası önündeki gösteriye, aralarında siyasiler ile aktivistlerin de bulunduğu 2 bine yakın kişi katıldı.

Göstericiler, “Anayasaya dokunmayın”, “Darbeye hayır, diktatörlüğe hayır”, “Halk darbenin sona ermesini istiyor” ve “Diktatörlüğü ve tüm yet-kilerin tek elde toplanmasını reddedi-yoruz” şeklinde sloganlar attı. Nahda Hareketi üyelerinden eski Sağlık Bakanı Abdullatif el-Mekki, basına yaptığı açıklamada, “Tunus’ta olanlar, anayasaya ve meşruiyete darbedir ve olağanüstü kararların en kısa sürede yürürlükten kaldırılması gerekmektedir.” dedi. Mekki, halkın, ülkenin hürriyet yolundaki kazanımlarını hiçe sayan diktatörlüğe karşı durmaktan başka seçeneği olmadığını ifade etti.

Said destekçileri de meydandaydı

Habib Burgiba Caddesi’nde Said’in aldığı kararlara karşı çıkanların olduğu yere yakın bir alanda kararlara destek verenler de başka bir gösteri düzenledi.

Güvenlik güçleri, iki grubu ayırmak için araya demir bariyerler koydu. Sayıları onlarla ifade edilen Said destekçileri “Halk, cumhurbaşkanlığı sistemi istiyor” ve “Meclisin feshedilmesine evet” sloganları attı ve ülkede yaşanan krizlerin sebebinin, son 10 yılın yönetim sistemi olduğunu savundu.