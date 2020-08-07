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7 AĞUSTOS 2020 CUMA - YIL: 51

Türk ekiplerin Beyrut'taki arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor

07 Ağustos 2020, Cuma 16:37
Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı UMKE ve Türk Kızılayı, şiddetli patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı'nda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Lübnan'da deprem etkisi yaratan şiddetli patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı'ndaki Türk heyetine liderlik eden AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, bölgedeki faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

AFAD, UMKE ve Kızılay ekipleri olarak Beyrut Limanı'na intikal ettiklerini belirten Güllüoğlu, "Şu anda bizlere verilen alanlarda arama kurtarma çalışmalarına başlamış durumdayız." dedi.

Güllüoğlu, patlamanın bölgede yol açtığı tahribatın geniş bir alanı etkilediğini hatırlatarak, "Kaç kişinin kayıp olduğu henüz net değil. Çalışılan her bölgede kayıplar aranıyor." diye konuştu.

Arama kurtarma ekiplerinin sağlık çalışanlarıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü aktaran Güllüoğlu, ayrıca Türkiye Sağlık Bakanlığı ile Lübnan Sağlık Bakanlığı arasındaki iş birliği çerçevesinde sağlık yardımlarını da beraberlerinde getirdiklerini ifade etti.

Güllüoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin devam ettiğine işaret ederek, bu bağlamda hem kendileri hem de bölgedeki diğer ekipler için kişisel koruyucu ekipmanları yanlarında bulundurduklarını kaydetti.

AA

Etiketler: Türk ekipleri, Beyrut, arama kurtarma faaliyetleri
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