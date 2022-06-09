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10 HAZİRAN 2022 CUMA - YIL: 53

Türkiye ile Sırbistan arasında kimlikle geçiş yapılabilecek

09 Haziran 2022, Perşembe 21:00
Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararın işlemesi için gereken yasal düzenlemeyi uygulamaya geçirdi.

Hükümetten yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi adına imzalanan antlaşma gereği bundan sonra Türkiye ve Sırbistan vatandaşlarının bu ülkelere kimlikle geçebileceği ifade edildi.

Uygulamanın iki ülke ekonomisine de katkı sağlayacağına işaret edilen açıklamada, karşılıklı turist oranının artmasının beklendiği kaydedildi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Sırbistan hükümetinin aldığı bu karardan sonra kimlikle seyahat uygulamasının başlayabilmesi için taraflar arasında kısa süre sonra bir protokol imzalanacağını belirtti.

AA

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