Türkiye-İran sınırında güvenlik önlemleri artırıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesiyle artan Afgan mülteci akımına karşı İran sınırında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, çevre illerden bölgeye takviye olarak bir komando taburu ile 3 komanda bölüğü sevk edildiğini açıkladı.

Sınırda gazetecileri ağırlayarak demeç veren Vali Bilmez, "Son gelişmelerden sonra diğer illerden takviye birlikler burada görev yapan jandarmanın desteğine gönderildi. Hem jandarma hem polis hem de sınır birliğimiz uyum içinde ve teknolojinin tüm imkanlarından, İHA ve termal kameralardan yararlanarak 'sınır namustur' bilinciyle görev yapıyor." açıklamasında bulundu.

Sınırda duvar çalışmaları devam ediyor

Diğer yandan sınırda yapılması planlanan toplam 64 kilometrelik modüler beton duvarı çalışmalarının da sürdüğü açıklandı.

Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul, 3 etap halinde inşa edilecek duvarın 6 kilometrelik bölümünde çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Ertuğrul, "Kritik bölgelerde duvar, hendek, jiletli tel çekimine ağırlıklı olarak devam ediliyor." dedi.