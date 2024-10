“Türkiye İsrail ile olan tüm ilişkilerini derhal kesmeli”

İsrail’in son günlerdeki artan saldırılarına ilişkin Filistin Eylem Komitesi tarafından yapılan açıklamada, ”Yerlerinden edilen insanların sığındığı hastane bahçesindeki çadırları 7. kez bombalayan soykırımcı İsrail, savaş suçlarına yenilerini ekliyor” denildi.

Filsitin Eylem Komitesi, İstanbul’da yaptıkları basın açıklamasıyla İsrail’in Gazze’deki son saldırılarına tepki gösterdi.

Komitenin açıklaması şöyle:

“Sadece son bir yılda on binlerce insanı katleden, yüz binlercesini evlerini terk etmeye zorlayan İsrail, dün Gazze’de Aksa Şehitleri Hastanesi’nin bahçesindeki çadırları ateşe vererek yeni bir katliama imza attı. Yerlerinden edilen insanların sığındığı hastane bahçesindeki çadırları 7. kez bombalayan soykırımcı İsrail, emperyalistlerin sınırsız desteğine rağmen Filistin ve Lübnan direnişini teslim alamamanın hıncıyla savaş suçlarına yenilerini ekliyor. Bulunduğumuz her yerde tüm gücümüzle, soykırım faili İsrail’e güç veren her türlü mekanizmayı engellemek ve İsrail’i tecrit etmek zorundayız. Dünyanın gözleri önünde yaşanan yüzlerce katliamın ardından bile bugün hala Türkiye üzerinden soykırımcı İsrail’e ve ordusuna petrol akmaya devam ediyor. Türkiye işgal devletiyle kurduğu askeri, ticari, diplomatik tüm ilişkileri derhal kesmelidir.”

İstanbul - anka