"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 EKİM 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

İsrail’le “gizli ticaret” skandalı

Cevher İLHAN
16 Ekim 2024, Çarşamba
Özellikle “tek kişilik otoriter yönetim”de İsrail’le ticaret hacminin yüzde 532 arttığının iki ülkenin Ticaret bakanlıklarının resmi verileriyle belgelendiği vasatta, Cumhurbaşkanı meydanlarda, ekranlarda “Ey katil ve haydut İsrail!” restleri çekerken “İsrail mallarına boykot ve protesto” perdesinde İsrail’le yapılan ticaret yedi ay boyunca inkâr edilmişti.

Ancak seçim yenilgisinden sonra Ticaret Bakanlığı’nın 9 Nisan’da İsrail’e gönderilen 150’den fazla maldan aralarında demir-çelik, çimento, silâh parçası, barut ile jet yakıtının bulunduğu 54 malın sevkinin “kısıtlandığı” açıklamasıyla İsrail’e her türlü lojistik desteğin verildiği resmen itiraf edilmiş; ardından “İsrail’le ticaretin tamamen kesildiği” propagandası pompalanmıştı.

PETROLÜN İSRAİL’E GİTTİĞİNİN AÇIK İKRARI…

Aslında iktidarla bağlantılı iş ve siyaset çevreleriyle İsrailli şirketler arasında çok sıkı ve yakın ekonomik bağlantıların olduğu, iki ülke ticaretinin önemli bir kısmının üçüncü taraflarca, yabancı bandıralı gemilerle sürdürüldüğü daha önceden bildirilmişti. Bir yandan İsrail’e karşı mangalda kül bırakmayıp, tertiplenen mitinglerde İsrail aleyhine sloganlar atılırken, diğer yandan İsrail’le ilerletilen ilişkilerle gizli ve açık ticaretin tıkır tıkır işlediği ortaya çıkmıştı. (Karar, 3.9.24; VOA Türkçe, Evrensel, 23.8.24; gazeteler, 3.9.24)

Evleri, okulları, camileri, hastaneleri, mülteci kamplarını bombalayarak sistemli katliama devam eden İsrail ordusunun demir-çelik ve yakıtı “yerli ve milli” dedikleri iktidara yakın özel şirketlerin gemi-gemicikleriyle Türkiye’den karşılanıyor.

Uluslararası şirketler ve üçüncü ülkeler aracılığıyla Filistin üzerinden örtülü ticaretle Siyonist rejime her türlü destek veriliyor. El altından Yunanistan, Romanya, İtalya gibi yabancı ülkeler aracılığıyla “Filistin’e gidiyor” paravanında soykırımı sürdüren İsrail’e sevkiyat tam gaz sürüyor.

İktidardakilerin “Filistin’e yapılıyor” çarpıtmalarının, güdümlü medyanın altı ay boyunca kılıf uydurmalarının aksine, uluslararası gemi trafiğini takip eden Marinetraffic’ten edindiği bilgilerle, İsrail gazetelerindeki haberlerin linkini veren gazeteci Metin Cihan’ın “Sadece son bir ayda soykırımcı İsrail’e 88 gemi yollandı, İsrail ordusunun her tür ihtiyacı karşılanıyor” tesbiti vakıayı tescilliyor. (Kısa Dalga, 6.10.24)

Özetle, hammadde, gıda ve giyeceğin yanısıra silâh yapımında kullanılan demir-çelik gibi stratejik mal ve malzemeler -alıcısı görünen şirkete yüzde 3-5 komisyon ödenerek- “Filistin’e gönderiliyor” gösterilip sahte belgelerle İsrail’e teslim ediliyor.

Gazze’yi yerle bir eden, Müslüman bölge ülkelerini bombalayıp Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren İsrail savaş uçaklarının yakıtı, Azerbaycan’ın SOCAR firması kanalıyla Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattıyla taşınan petrolle İsrail’in petrol ihtiyacının yarısı -varil başına 80 sent (27 lira) karşılığında- Türkiye üzerinden karşılanıyor.

İSRAİL’E İHRACAT YÜZDE 119 BİN 555 ARTMIŞ…

Bu arada Türkiye’den giden gemilerin seyir halinde konteynerleri İsrail’e devretmeleri, yolda rotalarını değiştirmeleri, Tel Aviv kontrolündeki limanlarda yalnızca Türkiye’den mal alınmasına izin verilmesi; ve Bakan’ın “Ceyhan’dan petrol yüklediğimiz gemilerin hangi destinasyonlara -varış noktalarına- gittiği inisiyatifimizde değil” ifadesi, oldubittinin açık ikrarı oluyor. 

Bundandır ki iktidardakilerin “İsrail’le ticaretin durdurulduğu” iddialarının aksine şiddetlenen soykırımda İsrail İstatistik Kurumu verileriyle, İsrail işgalindeki Filistin’e astronomik artışla demir-çelik, elektrik-elektronik, kimyevi madde satışına ve son süreçte mücevher ihracatının yüzde 417 artışla  rekor kırmasına karşı, “sanayisi, fabrikası, olmayan Filistin bu kadar çeliği ne yapıyor?” sorusu soruluyor. (Feyza Nur Çalıkoğlu, Karar, 8.10.24)

Neticede, İsrail’le ticaretin 14 kat katlanıp 91 milyon dolardan 571 milyon dolara çıkması; bir diğer hesapla İsrail’le ticaretin yüzde 119 bin 555 artması gerçeği ortaya koyuyor.

Ve küresel emperyallerle kotarılan uluslararası “kanlı pazarlığa” karşı “İsrail’le gizli ticareti kes!” çağrısını yapanların kelepçelenip tutuklanması, “vanayı kapat!” pankartıyla petrol sevkini protesto eden Filistinli üniversitelilerin derdest edilip “kamu düzenini ihlâl” suçlamasıyla sınır dışı edilmeleri, bir defa daha ikiyüzlü çirkin siyaseti açığa çıkarıyor. (Gazete Duvar, 20.1.24)

Okunma Sayısı: 142
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tercih bile yapmadılar

    En çok hastalar mağdur olacak

    ‘Oligark’lara polis tahsis edildi mi?

    Bu görüntüler dünyayı derinden sarsmalı

    Bir kilo zeytinin maliyeti 34,2 lira

    Tasarruf israftan yapılır

    Çin, Mars atmosferinde şarj edilebilen batarya geliştirdi

    Rüyalar arasında haberleşmek gerçek oldu

    New York Times: İsrail, Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor

    Zelenskiy: 'Zafer Planı'nı bu hafta sunacağız

    Depremde yıkılan Ezgi Apartmanı'na ilişkin 7 belediye personeline dava açıldı

    Netanyahu, UNIFIL'i de tehdit etti

    İsrail'in son vahşeti

    'Geçerse mahkemeye gideriz'

    Hane başına 3724 lira

    Ailede en doğru tutum “demokratik tutum”

    Türkiye’de elektronik atık tehdidi büyüyor

    İsrail, Gazze’de 9 günde 300 kişiyi daha katletti

    40 binin üstünde İsrailli ülkeyi terk etti

    'İsrail, uluslararası kararlara uymama konusunda yeni bir safhaya geçti'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu gidiş nereye?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasetin vesayeti-2
    Ahmet BATTAL

    Yorgan gitti, ya kavga?
    Ali FERŞADOĞLU

    Risale-i Nur nasıl bir inkılâb istiyor?
    Süleyman KÖSMENE

    Çamurdan yarattığına mı secde edeyim?
    Cevher İLHAN

    İsrail’le “gizli ticaret” skandalı
    Faruk ÇAKIR

    Dehşete şahit olanlar
    Muhammet ÖRTLEK

    Tunus’ta seçmensiz seçim senaryosu
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Çöldeki cennet bahçeleri: Risale-i Nur okuma programları (3)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.