Dijital güvenlik de İsrailli şirkette

Ülkenin dijital güvenliğinin Cumhurbaşkanı’nın ‘Toprağımıza göz dikecek’ dediği İsrail’e emanet edildiği ortaya çıktı.

TRT de İsrailli firma ile çalışıyor

İsrail devlet şirketiyle ortak fuar

Gazeteci Metin Cihan, Türkiye’de bakanlıkların dijital güvenlik için İsrail’e ait bir şirketi kullandığını açıkladı. Cihan, belgeleri ortaya koyarak şunları dile getirdi: “Anonim bir mesajdaki ipucundan yola çıktım ve maalesef yine bizi yönetenlerin İsrail’e dair ikiyüzlülüğünün belgelerine ulaştım. Bakanlıklarımız ve Genelkurmay, dijital güvenlik için İsrailli şirketin ürününü kullanıyor. Bu şirket, İsrail ordu ve istihbaratına doğrudan hizmet ve destek veren bir şirket. Haberimi, her zaman olduğu gibi, açık ve resmi kaynaklardan herkesin ulaşabileceği bilgi ve belgelerle sunacağım. Basit araştırma yöntemini de paylaşacağım. Elbette öncelikle adı geçen şirketi merak ettim. İsrail’de kurulmuş. Genel merkezi İsrail’de. İsrail ordusunun açık destekçisi ve ortak çalışıyorlar. Bunlar gizli saklı şeyler değil. Basit bir internet taramasıyla güvenilir kaynaklardan siz de ulaşabilirsiniz. Boykot listelerinde de yer alıyor.”

Bu şirketi hatırladınız mı?

“Peki devlet kurumlarımız gerçekten bu şirketin ürününü kullanıyor mu?” diyen Cihan ilgili linkleri paylaşarak “Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın dijital güvenlikte Checkpoint ürünlerini kullandığını bir ihale ilanından görebiliyoruz, ilgili belgelere de ulaşabiliyoruz. Yine GATA için açılan bir ihale ilanını okuyunca, Genelkurmay Başkanlığı’nın güvenlik duvarı olarak bu şirketin ürününü kullandığını öğreniyoruz. Bakanlık’tan ihaleyi alan ve İsrail menşeli güvenlik sisteminin yerli çözüm ortağı olduğunu duyuran firmanın referans listesine de bakmanızı öneririm. Birçok devlet kurumu ve bakanlıkların yanı sıra emniyet ve ordu kurumlarını da göreceksiniz. Söz konusu ihale tarihinde Hazine ve Maliye Bakanı kimdi diye merak ettim. Evet, Berat Albayrak. Albayrak’ın dijital güvenliği emanet ettiği İsrailli şirket, İsrail ordu şirketi Israel Aerospace Industries ile konsorsiyum kurmuş. Bu şirketi hatırladınız mı? Diğer damat Bayraktar’ın geçen hafta Azerbaycan’da Askeri Fuara ortak sponsor olduğu şirket” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi