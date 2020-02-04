Türkiye ve Rusya’nın İdlib'deki ortak devriyeleri iptal edildi

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ortak devriye sadece dün için değil, ikinci bir emre kadar süresiz olarak iptal edildi

İdlib’te Rusya destekli rejim güçlerinin Türk ordusunu hedef almasının ardından, Türkiye ile Rusya’nın ortak gerçekleştirdiği devriyeler ikinci bir emre kadar süresiz iptal edildi. Fırat’ın doğusuna düzenlenen ortak devriyeler, Barış Pınarı Harekatı sonrası Türkiye ile Rusya’nın anlaşmaya vardığı Soçi mutabakatının ardından gerçekleştirilmeye başlanmıştı. Ayn el Arab’da (Kobani) dün yapılması planlanan Türkiye ile Rusya’nın ortak devriyesi, Rusya destekli olan Esed rejiminin Türk ordusunu hedef alması sonucu iptal edilmişti. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ortak devriye sadece dün için değil, ikinci bir emre kadar süresiz olarak iptal edildi. İdlib’de ateşkes kararına uymayan Rusya destekli Suriye rejim ordusu, önceki gece bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yoğun topçu atışı ile saldırdı. Saldırıda, 7 asker ve 1 sivil personel şehit oldu, 5 asker de yaralandı.

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