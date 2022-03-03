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3 MART 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

UCM, Ukrayna'daki savaş suçlarıyla ilgili soruşturma açacak

03 Mart 2022, Perşembe 10:13
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı, "benzeri görülmemiş sayıda devletin" talebi üzerine Ukrayna'da işlenen olası savaş suçlarıyla ilgili derhal soruşturma açacağını söyledi.

UCM Başsavcısı Kerim Han, Ukrayna topraklarında işlenen suçların soruşturulması için Mahkeme'ye taraf 39 ülkenin müracaat ettiğini açıkladı.

Han, yaptığı yazılı açıklamada, aralarında İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu UCM'ye taraf 39 ülkeden, Ukrayna'da işlenen suçların soruşturulması için başvuru aldıklarını bildirdi.

Han, ülkelerden gelen bu başvurularla Ukrayna'daki savaş suçu, insanlığa karşı suç ve soykırım suçuna ilişkin delillerin toplanmaya başladığını kaydetti.

Taraf ülkelerden gelen başvuruların ardından doğrudan soruşturmaya başlayacak Başsavcı Han, soruşturmalarının etkili şekilde devam edebilmesi için devletleri UCM'yle iş birliğine davet etti.

Han, Ukrayna'da savaşan grupları insancıl hukukun kurallarına uymaları ve Mahkeme'nin yargı yetkisine giren suçların işlenmesi durumunda yargılama yapılacağı noktasında uyardı.

 

Euronews Türkçe

Etiketler: UCM, Ukrayna, savaş suçu
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