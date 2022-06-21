Ukrayna’daki savaş yıllarca sürebilir

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’daki savaşın yıllarca sürebileceğini belirtti.

Stoltenberg, Alman Bild gazetesine yaptığı açıklamada, “Savaşın ne kadar süreceğini kimse bilmiyor. Ukrayna’daki savaşın yıllar sürebileceği gerçeğine hazırlanmalıyız.” değerlendirmesinde bulundu. Ukrayna’yı desteklemekten vazgeçmemeleri gerektiğini belirten Stoltenberg, “Maliyetler yüksek olsa bile, sadece askeri destek için değil, aynı zamanda artan enerji ve gıda fiyatları nedeniyle Ukrayna desteklenmeli. Ancak bu Ukraynalıların her gün birçok canla ödemek zorunda oldukları bedelle karşılaştırılamaz” ifadelerini kullandı. Stoltenberg, Ukrayna’ya verilecek daha modern silahların, büyük kısmı Rus işgali altında bulunan Donbas’ın geri alınması ihtimalini artıracağını vurguladı. AA

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