Ukrayna'dan dünyaya çağrı: Rusya'ya baskıyı artırın

Ukrayna, uluslararası toplumu, Kırım'daki insan haklarının korunması için Rusya'ya siyasi ve diplomatik baskıyı artırmaya çağırdı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından 26 Haziran Kırım Bayrak Günü'ne ilişkin açıklama yapıldı. İlhak ettiği Kırım'da Rusya'nın tüm dini gruplara baskı uygulamaya devam ettiği belirtilen açıklamada, Rusya'nın Kırım Tatar Türklerinin eserlerini yok ettiği aktarıldı. Açıklamada, Rusya'nın Kırım Tatar Türk kimliğini silme, bayrak ve kendi dillerinde eğitim gibi haklarını ihlal ederek ulusal sembollerinin kullanımını kısıtlama politikaları kınandı. Rusya'nın Yarımada'daki Ukraynalı ve Kırım Tatar Türklerine uyguladığı baskıya son vermeye davet edildiği açıklamada, Uluslararası Adalet Divanının 2017 kararınca Kırım Tatar Meclisine uygulanan yasağı kaldırma çağrısı yapıldı. Açıklamada, uluslararası toplum Kırım'daki insan haklarının ve insani hukukun korunması için Rusya'ya siyasi ve diplomatik baskıyı artırmaya çağrıldı. AA

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