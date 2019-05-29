Ukrayna Devlet Başkanı'ndan 'döner' tavsiyesi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, devlette yönetici olanlara döner yemelerini tavsiye etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı döner yerken çektiği bir fotoğrafıyla, devlette yöneticilik yapanlara "döner yeme" tavsiyesinde bulundu.

Zelenskiy, döner yerken yaptığı öz çekimi sosyal medya hesabından paylaştı. Ukrayna Devlet Başkanı, fotoğrafla birlikte "Yoğun bir programınız olduğunda döner bir çözüm olabilir. Bunda gördüğünüz gibi korkunç, rahatsız edici ve utanç verici bir şey yok." yorumunda bulundu.

Döner yemenin insanlardan kopmamaya ve onlara karşı kayıtsız kalmamaya yardım ettiğini söyleyen Zelenskiy, "Devlet yönetiminde olanlar için çok faydalıdır. Tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.