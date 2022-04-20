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20 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Ukrayna Dışişleri Bakanı, Bulgaristan’dan silah yardımı istedi

20 Nisan 2022, Çarşamba 12:03
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, bütün AB ve NATO üye ülkelerine silah yardımı için liste gönderdiklerini belirterek "Umarım Bulgar hükümeti, Ukrayna için her türlü yardım olanaklarını değerlendirecektir." dedi.

Kuleba, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu başkent Sofya'da, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından kabul edildi.

Görüşmenin ardından ülkenin en büyük özel televizyon kanallarından BTV’ye demeç veren Kuleba, görüşmede Bulgaristan’dan silah yardımı istediğini kaydetti.

Kuleba, "Biz tüm AB ve NATO üye ülkelerine savaş uçaklarından zırhlı yeleklere kadar silah yardımı için ihtiyaç listesi sunduk. Bulgaristan her iki teşkilatın üyesi ancak zorlama yok çünkü Bulgaristan’ın ulusal çıkarlarına saygı duyarız." diye konuştu.

Her ülkenin Ukrayna'ya vereceği desteğin, askeri yardımla sınırlı olmadığını vurgulayan Kuleba, "Biz Bulgaristan’ın Ukraynalı göçmenleri ağırlamasını, ülkemizin AB entegrasyonuna verdiği desteğini takdir ediyoruz. Umarım, Bulgar hükümeti Ukrayna için her türlü yardım olanaklarını değerlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Kuleba, Karadeniz bölgesinin bir barış ve refah alanı olması için Rusya’ya karşı yaptırımların devam etmesi gerektiğini de söyledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Rumen Radev ise Bulgaristan’ın savaşın daha ilk saatlerinde Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırısını kınadığını ve Rusya’ya karşı yaptırımlar uygulamalarına destek verdiğini kaydetti.

Radev, "Bulgaristan Ukraynalı göçmenlerine kapılarını açarken Bulgarlar yüreklerini ve evlerini de onlara açtı. 91 bini aşkın göçmen ülkemizde sığındı." dedi.

AA

Etiketler: Ukrayna Dışişleri Bakanı, Bulgaristan, silah yardımı
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  • S.topuz

    20.4.2022 12:56:37

    Artık vaz geçin şu SAVAŞMA SEVDASINDAN DA , BARIŞMANIN YOL ve YORDAMI İÇİN YARDIM TALEP EDİN. Bu gidişin sonu yok. Ahiri perişanlık bunun. Sadece UKRAYNA DEĞİL, BÜTÜN İNSANLIĞIN PERİŞAN olma tehlikesiyle karşı karşıyayız eğer bu SAVAŞ DURDURULMAZSA! AKLI SELİM SAHİPLERİ bir an evvel bu gidişata BARIŞCIL BİR ÇARE BULMALILAR! DUYURULUR !.....!......?

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