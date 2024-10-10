Ukrayna en zor kışını yaşıyor

“RUSYA, UKRAYNA’NIN KRİTİK ENERJİ ALTYAPISINA SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR.”

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna’nın savaşın başından bu yana en zor kışını yaşıyor olabileceğini söyledi. Rutte, NATO karargahında Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Stubb ile İttifak’ın öncelikli gündemi olan Ukrayna’daki savaşla ilgili son durumu ele aldıklarını belirten Rutte, Finlandiya’nın Ukrayna’ya sağladığı 2 milyar avronun üzerinde yardımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rutte, Genel Sekreter olmasının akabinde geçen hafta Kiev’e düzenlediği ziyarette bu ülkeye askeri yardımları artırma gerekliliği mesajını verdiğini anımsatarak, “Rusya, Ukrayna’nın kritik enerji altyapısına saldırmaya devam ediyor. Ukrayna, tam ölçekli işgal başladığından beri en zor kışını yaşıyor olabilir.” değerlendirmesini yaptı. AA

Okunma Sayısı: 333

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.