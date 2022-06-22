Ukrayna Genelkurmayı: 34 bin Rus askeri öldü

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 24 Şubat-21 Haziran'da Rus ordusunun savaştaki kayıplarına ilişkin veriler güncellendi.

Ukrayna topraklarında ölen Rus asker sayısı 34 bin 230’a çıktı. Bunun yanı sıra Rusya’ya ait 216 uçak, 182 helikopter, 1496 tank, 3 bin 614 zırhlı araç, 752 top, 137 füze, 239 roketatar sistemi ve 99 hava savunma sistemi imha edildi. Rus güçleri 2 bin 543 araç, 14 gemi ve hafif sürat teknesi, 614 insansız hava aracını da kaybetti. Rus birlikleri en çok Slavyansk, Bahmut ve Avdeevskiy bölgelerinde kayıplar verdi. Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerin öldüğü duyurulmuştu.​​​​​​​ AA

Okunma Sayısı: 282

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.