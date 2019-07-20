Ukrayna halkı yarın sandığa gidecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in parlamentoyu feshetmesi nedeniyle ülkede yarın erken milletvekili seçimi yapılacak.

Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in parlamentoyu feshetmesi nedeniyle yarın halk, milletvekillerini belirlemek üzere sandık başına gidecek. "Verkhovna Rada" olarak adlandırılan 450 sandalyeli parlamentosuna, seçim sistemi nedeniyle 225 milletvekili siyasi partilerin aday listesinden, kalan milletvekilleri ise "seçim bölgesi" listesinden girecek. Rusya'nın kontrolündeki Kırım'da ve ayrılıkçıların kontrolünde olan Donbas'ta toplam 26 bölgede sandık açılamayacak. Bu bölgelerde oylama yapılamayacağı için 199 bölgeden milletvekili seçilebilecek. Seçimde partiler için yüzde 5 barajı uygulanacak. Ukrayna Merkez Seçim Komitesinin açıkladığı son bilgilere göre, seçimde 22 siyasi parti listesinden 2 bin 746 aday yarışacak. 199 seçim bölgesi listesi için ise hem partili hem de bağımsız 3 bin 85 aday seçime girecek. AA

Okunma Sayısı: 120

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.