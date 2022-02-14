Ukrayna NATO üyeliğinden vazgeçebilir

Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi Vadym Prystaiko, ülkesinin Rusya ile olası bir savaştan kaçınmak için NATO'ya katılım adımından vazgeçebileceğini bunun da Moskova'ya büyük bir taviz anlamına geleceğini söyledi.

Büyükelçi Prystaiko, Ukrayna'nın NATO'ya üye olma hedefi konusunda 'esnek' oldukları mesajını verdi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın NATO'ya girmesi halinde Rusya ile NATO arasında savaş çıkacağı tehdidinde bulunmuştu. BBC'ye verdiği mülakatta, Rusya'nın ısrarı nedeniyle Kiev'in NATO üyeliği konusunda duruşunu değiştirip değiştirmeyeceği yönündeki bir soruyu yanıtlayan Prystaiko, "Olabilir, özellikle bu şekilde tehdit edilebilir, şantaj yapılabilir ve buna itilmek istenebiliriz." cevabını verdi. Ukrayna, NATO üyesi değil ancak üye olmak için 2008'de söz aldı. Kiev'in üyeliği ise, ABD öncülüğündeki NATO askerlerinin Rusya sınırlarında konuşlanması anlamına geliyor. Büyükelçi Vadym Prystaiko'nun açıklamasında şu ana kadar Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan herhangi bir yorum gelmedi. Euronews Türkçe

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