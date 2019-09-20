Yalan seline karşı çıkalım

UNICEF çatışmaların, kötüleşen iklim krizinin ve internetteki yanlış bilgilerin çocukları tehdit eden en büyük küresel etkiler arasında yer aldığı konusunda uyardı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (Unicef) çatışmaların, kötüleşen iklim krizinin, akıl sağlığındaki düşüşün ve internetteki yanlış bilgilerin çocukları tehdit eden en büyük küresel etkiler arasında yer aldığı konusunda uyardı. Unicef’in Genel Direktörü Henrietta Fore, “Dijital çağda yalana karşı hakikatin içsel bir üstünlüğe sahip olduğu saf bir güvenceye yaslanamıyoruz ve bu yüzden toplumlar olarak internetteki gündelik yalan seline karşı çabuk iyileşme kabiliyetini inşa etmemiz gerekiyor” dedi.

Çocuklar, yanlış bilgilerle büyüyor

İndependentte yer alan habere göre Unicef, küresel liderlerin genç jenerasyonun karşılaştığı artan zorluklara işaret etmek için gayretlerini artırması gerektiğini söyledi. Fore, yazdığı açık mektupta dünya çocuklarına karşı karşıya olduğu iklim değişikliğinin, internetteki yanlış bilgilerin ve akıl sağlığı sorunlarının da dahi olduğu 8 tehditi sıralayarak, “Çocukluk değişti ve yaklaşımlarımızı bununla birlikte değiştirmemiz gerekiyor” dedi. “İklimimiz tanınmayacak kadar değişiyor. Eşitsizlik derinleşiyor” diyen Fore, “Teknoloji dünyayı algılama biçimimizi dönüştürüyor. Ve daha fazla aile her zamankinden daha fazla göç ediyor” diye ekledi. “Dijital ortamın yerlileri olan” çoğunluk, sahte ses ve video muhtevayı da ihtiva eden “internetteki yanlış bilgilere doyarak” büyüyecek diye de ek yapıldı. İnternetteki yanlış bilgilerin çocukları bakıma ve istismara karşı korumasız bıraktığına dair uyaran mektupta, aynı yolla aşılara güvensizliğin de tetiklendiği ve bazı durumlarda ölümcül hastalıkların canlanmasının teşvik edildiği ifade edildi.

Geleceği gençler şekillendirecek

Mektupta, “Günümüzün çocukları ve gençleri acil eylem talebine önderlik ediyor ve etrafınızdaki dünyayı anlamayı ve onu şekillendirmeyi teşvik ediyor” ifadeleri yer aldı: Dünyanın dört bir yanındaki gençler Cuma günü en geniş küresel iklim grevi olması beklenen gösteriye katılmaya hazırlanıyor. Küresel ısınmayı durdurmak için acil eylem talebiyle derslerinden çıkıp bir kez daha yürüyecekler.