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9 EYLÜL 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Yaş meyve sebze ihracatında Rusya ilk sırada yer aldı

09 Eylül 2019, Pazartesi 13:00
Türkiye'den 2019'un ocak-ağustos döneminde 114 ülkeye toplam 1 milyar 207 milyon 84 bin 507 dolarlık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den yılın 8 aylık döneminde 114 ülkeye gerçekleştirilen 1 milyon 964 bin 812 tonluk yaş meyve sebze ihracatından 1 milyar 207 milyon 84 bin 507 dolar gelir elde edildi.

Türkiye'den bu dönemde yapılan yaş meyve sebze ihracatında Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı.

Rusya Federasyonu'na ocak-ağustos döneminde 455 bin 190 tonluk yaş meyve sebze satılarak 375 milyon 386 bin 968 dolar kazanç sağlandı.

Bu ülkeyi, 159 milyon 802 bin 289 dolarla Almanya, 98 milyon 414 bin 511 dolarla Irak, 81 milyon 508 bin 907 dolarla Romanya ve 59 milyon 125 bin 304 dolarla Ukrayna takip etti.

Diğer taraftan, Doğu Karadeniz'den de aynı dönemde Rusya'ya 85 bin 438 tonluk yaş meyve sebze ihracatı karşılığında 70 milyon 517 bin 179 dolar gelir elde edildi.

"Rusya'ya ihracat yüzde 8 arttı"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Rusya'ya yılın 8 aylık döneminde yapılan ihracatta yine yaş meyve sebzenin lider olduğunu söyledi.

Yılın 8 aylık döneminde Rusya'ya tüm sektörlerde 2 milyar 394 milyon 346 bin 275 dolarlık ihracat yapıldığını belirten Kalyoncu, söz konusu ihracatın da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 arttığını ifade etti.

Bölge ihracatının yüzde 77'si Trabzon'dan

Trabzon'un da bölge ihracatında ön planda olduğunu vurgulayan Kalyoncu, Doğu Karadeniz illerinden 8 aylık dönemde Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatın yüzde 77'lik kısmının Trabzon'dan gerçekleştirildiğini vurguladı.

AA

Etiketler: ihracat
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