Yemen'de bu yıl 150 bin kişi yerinden oldu

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 2021 yılında yaşanan şiddetli çatışmalar nedeniyle 150 bin Yemenlinin yerinden edildiğini açıkladı.

BMMYK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yemen'deki aileler, çatışmalar ve kötüleşen ekonomi nedeniyle yerinden edilmeye devam ediyor." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada 2021 yılında, çoğu Marib, Taiz ve Hudeyde'den olmak üzere yaklaşık 150 bin Yemenlinin yaşadıkları yerlerden kaçmak zorunda kaldığı belirtildi. Ayrıntılara yer verilmeyen açıklamada, "BMMYK ve çalışma ortakları, yerinden edilmiş kişilere para, barınma ve koruma hizmetleri ile yardım ediyor." ifadelerine yer verildi. Yemen meşru hükümeti dün, savaşın başlamasından bu yana yerinden edilenlerin sayısının 4 milyon 100 bine yükseldiğini duyurmuştu. AA

Okunma Sayısı: 155

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.