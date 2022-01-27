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27 OCAK 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

Yoğun kar nedeniyle 907 yol ulaşıma kapandı

27 Ocak 2022, Perşembe 09:37
Yurdun büyük kesiminde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Yoğun kar sebebiyle 907 yol ulaşıma kapandı. Kapalı yolları açmak için karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kar yağışı ve tipi bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Sivas

Sivas’ta etkili olan kar yağışı ulaşımı felç etti.

Kar yağışıyla birlikte 696 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Sivas İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Muş

Muş’ta kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Dünden bu yana yaşanan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 211 köy yolunda il özel idaresi ekipleri tarafından çalışmalar sürdürülüyor.

Etiketler: yoğun kar, ulaşım
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