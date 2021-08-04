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4 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Yunanistan'da orman yangınları nedeniyle insanlar evini terk ediyor

04 Ağustos 2021, Çarşamba 10:33
Yunanistan’da son 30 yılın en sıcak hava dalgası ülke genelinde etkisini gösterirken, başkent Atina’nın kuzeyine yaklaşan orman yangınları yüzünden binlerce kişi evini terk ediyor.

Son 48 saat içinde ülke genelinde farklı bölgelerde çıkan 116 yangın önemli miktarda yeşil alanın kül olmasına yol açtı.

Atina'nın kuzeydoğusunda bulunan Varybobi banliyösünde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Atina'da 42 dereceye varan hava sıcaklığı, yangın söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor.

Başkente 20 kilometre uzaklıktaki Tatoi banliyösü ile yine Atina yakınlarındaki Aharnes belediyesine bağlı Varipombi bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim birimlerini tehdit etmeye başladı.

Üç ayrı noktada yoğunlaşan yangın nedeniyle Varipombi ve Adames yerleşim birimleri tedbir amaçlı boşaltıldı, bölgedeki çocukların bulunduğu bir tatil kampı tahliye edildi.

Yunan İtfaiye Teşkilatı yetkilileri, söndürme çalışmalarının 3 ayrı noktada yoğunlaştığını, yangına 350 itfaiye personeli, 70 araç, 5 helikopter ve 5 uçakla müdahale edildiğini aktardı.

Yunan basınındaki haberlerde, Avrupa Acil Çağrı Merkezinden (112) bölgedeki vatandaşların telefonlarına, "alevlerin neden olduğu kıvılcımlardan etkilenmemek için evlerinin kapı, pencere ve bacalarını iyice kapatmaları ve bir an önce kuzeye doğru uzaklaşmalarını" yazan mesajlar gönderildiği belirtildi.

Yangın bölgesinde art arda patlamaların meydana geldiği aktarılan haberlerde, yoğun duman sebebiyle Atina-Lamia oto bandının trafiğe kapatıldığı, bölgedeki yüksek enerji hatlarının zarar görmesi sebebiyle de Atina’nın bazı yerlerinde elektrik kesintileri olduğu, trafik ışıklarının yanmaması nedeniyle trafikte kaos yaşandığı ifade edildi.

Euronews Türkçe

Etiketler: Yunanistan, orman yangınları
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