Yunanistan'da sığınmacı kampında yangın çıktı

Yunanistan'ın Sisam Adası'nın Vathi bölgesindeki sığınmacı kampında sabah saatlerinde yangın çıktı. Sığınmacı kampı, yaklaşık 4 bin 500 kişiye ev sahipliği yapıyor.

Doğu Sisam Belediye Başkanı Yorgos Stancos, katıldığı televizyon programında, sığınmacıların büyük tehlike yaşadığını, ölü veya yaralı olup olmadığıyla ilgili bilgisinin bulunmadığını söyledi. Plastik malzemeyle yapılan derme çatma çadırların olduğu alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, yaklaşık 20 çadır kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle çok sayıda patlama meydana geldi, sığınmacılar güvenli bir yere taşındı. Euronews Türkçe

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