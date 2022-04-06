"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Yunanistan'dan 12 Rus diplomata yaptırım

06 Nisan 2022, Çarşamba 12:24
Yunanistan'ın, 12 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiği bildirildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Federasyonunun Yunanistan'da akredite edilmiş Diplomatik ve Konsolosluk Misyonlarının 12 üyesi "istenmeyen kişi" ilan edildi.

Söz konusu kararın, 1961 Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi ve 1963 Konsolosluk İşleri Hakkındaki Viyana Sözleşmesi hükümleri uyarınca alındığı belirtildi.

"İstenmeyen kişi" ilan edilen diplomatlar hakkında Rusya'nın Atina Büyükelçisinin bilgilendirildiği aktarıldı.

AA

Etiketler: Yunanistan, Rus diplomat, yaptırım
Okunma Sayısı: 160
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zelenskiy'den Avrupa'ya tepki

    NATO dışişleri bakanları Brüksel'de toplanacak

    İstanbul'da toplu ulaşıma zam kararı

    ABD, yarın Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları açıklayacak

    Ukrayna, Rusya'nın saldırılarında 167 çocuğun öldüğünü açıkladı

    ABD, Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık ek askeri yardımda bulunacak

    Ernail Kantar vefat etti

    Alım gücü daha da düşecek

    Kutlular Ağabeyi rahmetle yad ediyoruz
    📷

    Cıvıltılar

    Yargı sisteminde etkisiz hale getiriliyorlar

    Mahpus sayısında Avrupa’ya fark attık

    Avukatlık kaosa sürüklendi

    Cumhur’da hayli fire olabilir

    Seçim kanununu hep birlikte AYM’ye götürün

    BM: Ukrayna nüfusunun dörtte biri ülkeden ayrıldı

    Meteoroloji'den doğu illerine toz taşınımı uyarısı

    Guterres: Rusya'nın başlattığı savaş ''tam teşekkülü bir istila''

    Zelenskiy: BM'yi kapatmak istemiyorsanız derhal harekete geçin

    İstanbul’da yaşama maliyeti yüzde 73,63 attı

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    AİHM vurdu ve gol; n’olcak şimdi?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kutlular Ağabeyden güncel mesajlar
    Genel

    Alım gücü daha da düşecek
    Faruk ÇAKIR

    Ernail Kantar Abimize rahmet
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Gel, bu kudsî, ebedî, kârlı ticarete bak!
    Osman ZENGİN

    Vefatının birinci senesinde, “Kutlular Ağabey”
    Süleyman KÖSMENE

    Sihirli bir değnek: Sabır
    Cevher İLHAN

    “Ucûbe sistem”in “ucûbe seçim yasası”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.