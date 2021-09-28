Yunanistan, Fransa'dan 3 fırkateyn alacak

Yunanistan, Fransa'dan 3 fırkateyn alacağını duyurdu. Anlaşma, Elysee Sarayı'nda bir araya gelen Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron görüşmesinden sonra kamuoyuna açıklandı.

Belharra sınıfı fırkateynlerin Fransa'da üretileceği belirtildi. Miçotakis ile ortak basın toplantısında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "anlaşmanın iki ülke arasındaki güvenin bir göstergesi" olduğunu söyledi. Yunanistan daha önce, 18 Rafale Fransız savaş uçağına ilaveten 6 uçak siparişi daha vermişti. Euronews Türkçe

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