Yüzyılın anlaşmasından haberimiz yok

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, resmî temaslarda bulunmak üzere ülkesini ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Plan, Kudüs’ün tamamının İsrail’e bırakılmasını öngörüyor Gazetecilerin “Yüzyılın Anlaşması” planıyla ilgili ülkesinin tutumuna ilişkin sorusu üzerine Burita, söz konusu planla ilgili herhangi bir detaya vakıf olmadığını belirterek ülkesinin bu plana ilişkin ayrıntıları öğrendikten sonra tutumunu açıklayacağını dile getirdi. Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian da “Yüzyılın Anlaşması” olarak nitelendirilen İsrail-Filistin barış planına ilişkin detaylara sahip olmadıklarını aktararak “Eğer bu plana dair bir bilgisi olan varsa bize de anlatsın, teşekkür edelim.” ifadesini kullandı.

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