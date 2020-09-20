‘Zamansız’ yaptırımlar riskli sonuçlar doğurabilir

Avrupa Birliği (AB) Dış ilişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in danışmanı Daniela Schwarzer, Doğu Akdeniz’deki kriz yüzünden AB’nin Türkiye’ye yaptırım uygulamada aceleci davranmasının tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Aynı zamanda Almanya Dış İlişkiler Konseyi Direktörü görevini yürüten Schwarzer, Yunan basınına verdiği özel demeçte, Türkiye’ye karşı yaptırımların erken uygulanması tehlikesinin göz ardı edilmemesi gerektiğini ve arabuluculuk çabalarına bir şans daha verilmesi gerektiğini savundu. Euronews Türkçe’nin haberine göre, yaptırım konusunun birçok açıdan “karmaşık” olduğunu ifade eden Schwarzer, muhtemel yaptırımların gerekip gerekmediği, ne ölçüde, hangi şartlar altında ve hangi şartlar altında kaldırılmaları gerektiği sorularının cevaplarının kolay olmadığı görüşünü dile getirdi.

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