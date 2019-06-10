Zarif: Bölgedeki sorunların sebebi ABD ve İsrail

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Zarif, "Biz hiç bir savaşı başlatan taraf olmadık ve olmayacağız. Ama bize savaş açan bir ülke de savaşı bitiren taraf olmayacaktır." dedi.

İran'ın başkenti Tahran'daki dışişleri binasında Alman mevkidaşı Heiko Maas'la ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bölgedeki sorunların sebebinin İsrail ve ABD olduğunu söyledi. İran'a yönelik bir saldırının söz konusu olması durumunda ülkesinin sert bir karşılık vereceğini belirten Zarif, "Hiç kimse halkımıza yönelik bir girişimde bulunamaz. Bu takdirde sert bir cevapla karşılanır. Biz hiç bir savaşı başlatan taraf olmadık ve olmayacağız. Ama bize savaş açan bir ülke de savaşı bitiren taraf olmayacaktır." ifadelerini kullandı. Orta Doğu'daki sorunların kaynağı Orta Doğu'daki sorunların kaynağının "İsrail'in işgalci müdahaleleri ve ABD'nin sınırsız desteği" olduğunun altını çizen Zarif, Washington'un Kudüs ve Golan tepeleri işgalini uluslararası hukuka aykırı şekilde tanımasına dikkati çekti. Zarif, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" ile ilgili "Filistin halkının haklarını gasp eden sözleşme" ifadesini kullanarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail nükleer silahlarının üretildiği Dimona Nükleer Tesisi'ndeki "Biz İran'ı yok edeceğiz." şeklindeki açıklamasına atıfta bulundu. AA

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