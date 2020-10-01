Zehirlenen Rus muhalif Navalnıy, Putin'i suçladı

Rus muhalif Aleksey Navalnıy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i zehirlenmesinin arkasında olmakla suçladı.

Navalnıy Alman der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, "İddia ediyorum olayın arkasında Putin var. Bunu övgü almak için söylemiyorum, bunu gerçeklere dayanarak ifade ediyorum. En önemli gerçek ise Noviçok. Onu kullanma emrini sadece gizli servislerin başındakiler verebilir." dedi.

Zehirleme emrinin Rus İç İstihbarat Servisi (FSB) ve Rus Dış İstihbarat Servisi (SVR) ile Rus Askeri İstihbarat Servisinden (GRU) gelmiş olabileceğini belirten Navalnıy, "Putin Noviçok'u kendim üretip ve kendimi onunla zehirlediğimi iddia ediyorsa, bu imkansız. Sadece üç kişinin Noviçok'u kullanma emrini verebileceğini varsayabiliriz. Rusya gerçeğini biliyorsanız, şunu da biliyorsunuz demektir. FSB Başkanı Alexander Bortnikow, SVR Başkanı Sergej Naryschkin ve GRU başkanı, Putin'in talimatı olmadan böyle bir karar veremezler çünkü ona bağlılar." ifadesini kullandı.

Navalnıy, olayın arkasında iddia ettiği gibi Putin'in olmaması sorusunu, "O zaman durum daha vahim olduğu anlamına gelir." şeklinde cevaplandırdı.

Noviçok'a daha fazla kişinin erişebilme imkanı bulmasının küresel bir tehdit anlamına geldiğini savunan Navalnıy, bunun sonuçlarının korkunç olacağını dile getirdi.

Navalnıy, Putin'in kendisinin tedavisi için yurt dışına çıkışına izin vermesi konusunda da "Beni ülke dışına çıkarmamaya kararlı olduklarını düşünüyorum, bu yüzden nakil için uygun olmadığımı kamuoyuna açıkladılar, ölmemi beklediler. Ama bana verilen destek ve eşimin çabaları sayesinde insanlar tepki gösterdiler. Putin için rakibine kurban statüsü verilmemesi, siyasi sermaye sağlanmaması önemlidir. Omsk'ta ölseydim veya orada kalıcı hasar görmüş olsaydım, bu açıkça onların sorumluluğu olurdu. O zaman Noviçok kanıtlanmayabilirdi ama ülke dışına çıkmamam açıkça onun hatası olurdu. Ayrıca muhtemelen zehrin artık tespit edilemeyeceği umuduyla 48 saat beklediler." değerlendirmesinde bulundu.