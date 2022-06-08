Zelenskiy, Almanya'dan savunma desteğinin artırılmasını istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesinde, Almanya’nın ülkesine yönelik savunma desteğini arttırmasını talep etti.

Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti. Görüşmenin içeriğine ilişkin Zelenskiy, "Ukrayna'ya savunma desteğinin güçlendirilmesi, küresel gıda güvenliğinin sağlanması, Rusya'nın savaş esirlerine yönelik uluslararası standartlara uyması konularını görüştük. Ukrayna'nın AB'ye entegrasyonu için karar vermenin önemine dikkati çektim." ifadesini kullandı.​​​​​​ AA

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