Zelenskiy, Buça şehrini ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus güçlerinden kurtarılan başkent Kiev yakınlarındaki Buça şehrini ziyaret etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus güçlerinden kurtarılan başkent Kiev yakınlarındaki Buça şehrini ziyaret etti.
Zelenskiy, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.
Kiev yakınlarında kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedi bulunmuştu.
AA