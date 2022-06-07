"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Zelenskiy'den Macron'a 'Rusya' tepkisi

07 Haziran 2022, Salı 21:24
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya'yı "küçük düşürmeme" yönündeki çağrısına tepki gösterdi.

Zelenskiy, yaptığı açıklamada, Macron'un Batı'ya Rusya'ya "küçük düşürme" ruhuyla muamele etmeme yönündeki çağrısına karşı çıktı.

 

Macron’un 2014'ten bu yana Donbas'taki çatışmaları sona erdiremeyen Minsk süreci kapsamında daha önceki barış anlaşmalarına Rusya'nın uymadığını çok iyi bildiğini kaydeden Zelenskiy, "Ben gerçekten anlamıyorum. Rusya'nın aşağılanması? 8 yıldır bizi öldürüyorlar. Burada ne hakkında konuşuyoruz?" ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rus ordusunun işlediği vahşete rağmen barış görüşmelerine açık olduğuna işaret ederek, "Her savaş müzakere masasında bitmelidir. Ancak barış görüşmeleri, Vladimir Putin ile yüz yüze yapılması gerekiyor." diye konuştu.

Bazı Batılı müttefiklerin Kiev'in katılımı olmadan ateşkes şartlarını oluşturma girişimlerini eleştiren Zelenskiy, “Ukrayna'nın egemenliği için Batı'nın desteğine ve Batı'nın sürekli ilgisine ihtiyacımız var. Ukrayna'nın arkasından müzakere asla olamaz. Bu ülkenin pozisyonunu dinlemeden Ukrayna topraklarında nasıl ateşkes sağlayabiliriz? Bu çok şaşırtıcı." değerlendirmesine bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 266
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Milli Takım'dan 6-0'lık galibiyet

    Sağlıkçılar mesleklerini bırakıyor - Yurtdışına gidenlerin sayısı gittikçe artıyor

    En ucuz laptop 26 bin TL

    Pandemide alışveriş bağımlılığı arttı

    Sandığa birlikte sahip çıkacağız

    Erdoğan Türkiye değildir

    Mazot 30 TL’ye koşuyor

    Kur korumalı mevduat hesabı çözüm olmadı, dolarizasyonu artırdı

    Öncelik enflasyonla mücadele olmalı

    İspanya'dan israfa yönelik önemli adımlar: Kurallara uymayanlara 500 bin avro ceza kesilebilecek

    Zelenskiy'den Macron'a 'Rusya' tepkisi

    Kişi hürriyetine ölçüsüz müdahale

    3600 ek gösterge tepkisi: Kazanç yok, kayıp var

    Mevlana İdris vefat etti

    Yüzde 78: Ekonomi kötü

    Türkiye'den ilk hac kafilesi Medine'ye ulaştı

    Avrupa'da üretilecek yeni araçlara alkolmetre zorunluluğu getiriliyor

    İsrail Arakib köyünü 202'nci kez yıktı

    "İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi" iddiası

    Avusturya'da camiye çirkin saldırı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu zihniyeti tasfiye için de seçim şart
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hani Adâlet? Nerede Kalkınma?
    Misbah ERATİLLA

    Genç kamyoncu
    Risale-i Nur'dan

    Açık saçıklık, aile hürmet ve muhabbetini bozar
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Kimdir bu goril adam?
    Faruk ÇAKIR

    İslam dünyasındaki büyük dert
    İlimdar Kaya

    Siyasî duruşumuzu Bediüzzaman şekillendirir
    Süleyman KÖSMENE

    Tesettür Risalesinde rakamlar
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman’ın fetvalarına güvenebiliriz!
    Raşit YÜCEL

    Bayezid-i Bestamî’nin inceliği

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.