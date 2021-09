Çilekeş kardeşim Osman İnci Hakka yürüdü

Günlerdir tedavi gördüğü hastanede bugün ruhunu en emin muhafaza edecek Azrail’e (as) teslim eyleyip vatan- ı aslisine tebdil-i mekân eylemiştir.

1980 öncesi anarşi döneminin mağduru, darbenin çilesini Edirne Cezaevi’nde iliklerine kadar yaşamış dâvâ arkadaşlarına sadâkatla sahip çıkmış canım kardeşim erken bitirdin imtihanı. Allah sana rahmetiyle muamele eylesin. Hapishane arkadaşın Ahmet geldi Ankara’dan. Boğazı düğümlendi, ağladı, hıçkırıklara boğuldu.

Gözlüğünün altından çenesine kadar inen gözyaşlarını silip fısıldar gibi boğuk bir sesle:

- Siz belki ağabeyisiniz, fakat kardeşinizin her halini bilemezsiniz. Cezaevleri çok farklı yerlerdir. Osman da çok farklıydı. Bizlerle şefkat ve merhametle öylesine alâkadar olurdu ki anlatamam. Allah da ona merhamet etsin. Derken sesi boğuldu hıçkırıklar ve gözyaşları ile Allah’ım ona rahmet et diyebildi. On sene işlemediği bir suçtan hapishanede çile çekmişti. Fakat ağzını kilit açmamıştı. Osman’ım arkadaş canlısı, dost yanlısı, gönül tatlısı, beş ay önce rahmetli olan annemin sırdaşı ve can yoldaşıydı. Çocukları için çırpınıp durmuş, hepsini üniversitelerde okutmuştu. Küçük oğlu İbrahim de yeni mezun doktor olmuştu. İlk takip ettiği hastası da babası olmuş, fakat babası onu beyaz önlüğüyle görevde bir kere olsun görememişti. Çok üzgünüm bu gece, kardeşimin morgdaki soğuk yüzüne hasret. Amca ölüm nedir? Der gibi bakan oğlu Abdullah ve arkadaşları Yiğit ve diğerleri ile sohbet candan. Dalıp gitmiştim, kâinatın Yaratıcısından, Cennetin güzelliklerinden, hele yüzbin sarayla süslenmiş herbirinde başka bir sevdiğiyle aynı anda ayrı ayrı zevk almadan bahsettik. Osman’ım senin bu dünyadaki sıkıntın, çilen imtihanın bitti. Rahata ve rahmete gidiyorsun. Az bir süre bizlerden ayrılıyorsun. Fakat bütün ölmüşlerine kavuşuyorsun. Biliyorum hadi gel şu dünyaya desek dönüp bakmayacaksın. Ben sevdiklerime kavuştum. Nasıl olsa sizler de buraya geleceksiniz. Allah bizleri Cennetinde kavuştursun diyeceksin. Amin! Amin!

Yarın seni duâlarla kara toprağın bağrına saracağız. Ya Rabbes semavat-ı Vel aradin! Münker ve nekir meleklerinin suallerini kolaylaştır. Allah’ım kabrini ferahlat, Cennete bir pencere aç, nurlandır. Melekleri tebessüm eden dost ve arkadaş eyle. Kusurlarını af, ayıplarını setreyle. Bizler onun imanına şahidiz, sen de imanla huzuruna al Allah’ım. Allah’ım sen affedicisin, affetmeyi seversin. Senin rızan ve kardeşimin affı mağfireti için iki hatim tamamlandı. Allah’ım onu kabrinde bu nuranî hediyemiz ile karşılat. Okunan Kur’ân hürmetine günahlarını bağışla. Hesabını kolaylaştır. Annem ve babamla kabrinde Cennet bahçelerinden bir bahçede kavuştur. Peygamberimize (asm) komşu eyle.

Seni duâlarla, Fatihalarla hatırlayacağız canım kardeşim.