Fırtınada patlayan camlar

Lodosun fırtınaya dönüştüğü bir geceydi. İmroz İlköğretmen Okulu öğrencisiydik.

Her akşam yemek öncesi ve sonrası zorunlu etüt saatimiz vardı. Bir akşam yemek sonrası etüt saatinde sınıflarımızdaydık. İmroz'da sene boyunca yaz ve kış lodos hiç eksik olmaz. Kuvvetli lodos estiğinde tedbir olarak cam kenarında oturanlar yerlerini değiştirirler, duvar tarafındaki arkadaşların yanında sıkışarak otururlardı. Sınıfların lodosa bakan tarafına konulan pencereler neredeyse bütün duvarı kaplıyordu. Sanki duvar yerine camla kaplanmıştı. Üstelik bütün duvarı kaplayan pencerelerin açılıp kapanan küçük bir kapağı vardı. Geri kalan bütün pencere sabit ve tek blok camdan oluşuyordu.

Akşamüstü başlayan rüzgâr şiddetini artırarak fırtınaya dönüşmüştü. Belli ki bu gece yarısı gelecek Ayvalık Gemisi yolcu ve yük indiremeden geri dönecekti. Fırtına öncesi sessizlikte başlayan etütte hepimiz derslerimize odaklanmıştık. Fakat kulağımız hücum hattındaki askerlerin "Allah Allah" nidalarıyla koşturması gibi Allah'ın emrine şevkle itaat eden fırtınanın uğultularını dinliyordu. İnsanı ürperten, derin tefekküre daldıran bu uğultular arasında yarınki tarih imtihanına çalışıyorduk. Arada bir şiddetle açılıp çarpan kapı gürültüsü, kırılan camların şangırtısı arasında korkul gözlerle duvarı kaplayan pencere camlarına bakışıyorduk. Gözü hiç pencereden ayrılmayan Necati birden: "Arkadaşlar! Siz hiç camın balon gibi şiştiğini gördünüz mü?" dedi. Hepimiz birden kocaman camlara gözümüzü dikmiş camın lodos fırtınasının şiddetiyle denizlerdeki dalgaların kabarıp geri çekilmesi gibi camın kabarıp geri çekildiğini seyrediyorduk. Yağmur şıpırtıları da duyulmaya başlamıştı. Nefesler adeta tutulmuş fırtınanın uğultusu, ağaçların hışırtısı, arada bir kırılan ağaç dallarının çatırtısı, çarpan kapı sesleri, şiddetli gök gürültüsü ve şıpırtıları arasında gözler âdeta şişip inen camlardan başka bir şey görmüyordu. Nihayet müthiş bir patlamayla cam parçaları misket bombası gibi üzerimize savrulmuştu.

Hepimiz düşman bombardımanından siperlere sığınan askerler gibi sıraların altına saklanmıştık. Camın şişip patladığını hayatım boyunca başka hiçbir yerde görmedim, duymadım. Ne korkunç bir geceydi. Etüt iptal olmuş erkenden yatmak üzere yatakhaneye geçmiştik. Adada üç senelik eğitim süresi nasıl geçtiğini anlayamamıştık.