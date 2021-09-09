15 bin öğretmen ataması yapılacak

MillÎ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 bin yeni öğretmen ataması yapılacağı açıklamasına ilişkin olarak konuştu.

Özer, yazılı açıklamasında Erdoğan’ın, 3 Eylül’de 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdikten sonra 15 bin yeni atama haberinin kendilerini sevindirdiğine dikkat çekti. Özer, “Yeni atamalarla Türkiye’de öğretmen başına düşen öğrenci oranları, OECD ülkeleri ortalamasına daha da yaklaşacaktır. Atamaya ilişkin çalışmalarımız devam etmekte olup branş dağılımları ve atama takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. 15 bin öğretmen atamamız, eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Okunma Sayısı: 395

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.