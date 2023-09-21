19 üniversitemiz “Avrupa’nın en iyileri” arasında

Türkiye’den 19 üniversite “Avrupa’nın en iyileri” arasına girdi.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symond’ın (QS) bu yıl başlattığı ve Avrupa’daki en iyi üniversiteleri sıraladığı “Dünya Üniversite Sıralaması: Avrupa 2024” listesi yayımlandı. Bu kapsamda QS, Avrupa Konseyine üye 42 ülkedeki 688 üniversiteyi değerlendirdi. Listeye göre, “Avrupa Geneli” sıralamasında Türkiye’den ODTÜ 124’üncü, İTÜ 138’inci, Koç Üniversitesi 174’üncü, Bilkent Üniversitesi 178’inci, Boğaziçi Üniversitesi 199’uncu sırada yer aldı. AA

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