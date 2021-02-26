4 yaşında Kur’an-ı Kerim’i hatmetti

Babasının görev yaptığı Van’ın Özalp ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki Abdulselam Akdoğan, geçen yıl Kur’ân-ı Kerîm’i hatmederek takdir topladı.

Geçen sene görev yaptığı memleketi Hakkâri’den Van’ın Özalp ilçesine atanan imam Nuraş Akdoğan’ın 3 çocuğundan büyüğü olan Abdulselam, Kur’ân-ı Kerîm’e olan sevgisiyle dikkati çekiyor. Oğlunun henüz 4 yaşındayken dini değerlere olan bağlılığını fark eden babası, Abdulselam’ın isteği üzerine ona Kur’ân-ı Kerîm’i öğretmeye başladı. Aldığı derslerle Kur’ân-ı Kerîm’i hatmeden Abdulselam, daha sonra da Mevlid-i Şerif’i okumayı öğrenerek, görenlerin takdirini topladı. 8 yıldır imam hatiplik yapan baba Akdoğan, oğlunun kaydettiği ilerlemeyle yaşıtlarına örnek olduğunu söyledi. AA

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