4 yaşında Kur’an-ı Kerim’i hatmetti

Babasının görev yaptığı Van’ın Özalp ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki Abdulselam Akdoğan, geçen yıl Kur’ân-ı Kerîm’i hatmederek takdir topladı.
Geçen sene görev yaptığı memleketi Hakkâri’den Van’ın Özalp ilçesine atanan imam Nuraş Akdoğan’ın 3 çocuğundan büyüğü olan Abdulselam, Kur’ân-ı Kerîm’e olan sevgisiyle dikkati çekiyor.
Oğlunun henüz 4 yaşındayken dini değerlere olan bağlılığını fark eden babası, Abdulselam’ın isteği üzerine ona Kur’ân-ı Kerîm’i öğretmeye başladı. Aldığı derslerle Kur’ân-ı Kerîm’i hatmeden Abdulselam, daha sonra da Mevlid-i Şerif’i okumayı öğrenerek, görenlerin takdirini topladı. 8 yıldır imam hatiplik yapan baba Akdoğan, oğlunun kaydettiği ilerlemeyle yaşıtlarına örnek olduğunu söyledi.
AA