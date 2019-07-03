45 bin öğrenci açıkta kaldı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na yöneltmiş olduğu ‘Yurt hizmeti veren dernek ve vakıf sayısı, 2018 yılında yurt için müracaat edip bu hakkı kazanamayan kişi sayısı ve öğrencilerin KYK yurtlarından ziyade vakıf ve dernek yurtlarına teşvik edildiği iddiasına ilişkin’ yazılı soru önergesine Bakan Kasapoğlu’ndan cevap geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın verilerine göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılında devlet yurduna başvuranların 45 bin 300’ü açıkta kaldı. 2018-2019 eğitim öğretim döneminde Bakanlığa yurt başvurusunda bulunan 427.152 öğrencinin 381.843’ünün yurtlara yerleştirilmiş olduğunu ifade eden Kasapoğlu, “Ortaöğretim ve yükseköğrenim öğrencilerine yönelik barınma hizmeti veren özel yurtlara açılış izni verilmesi, bunlara yönelik düzenlemeler yapılması, kapatılmaları, denetlenmeleri gibi hususlarda görev ve yetkiler 5661 sayılı Kanun çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığına aittir” dedi. Ankara – Fatih Karagöz

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