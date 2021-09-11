50 puanlık torpil

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Twitter üzerinden paylaştığı dilekçeye göre Liselere Geçiş Sistemi’nden (LGS) 405 puan alan bir öğrenci, taban puanı 455,339 olan Kadıköy Anadolu Lisesi’ne yerleştirilmiş.

Dilekçede söz konusu öğrencinin ‘komisyon kararıyla sağlık sorunu gerekçe gösterilerek’ Kadıköy Anadolu’ya yerleştirildiği anlaşılıyor. Metinde öğrencinin puanına uygun başka bir okula alınmaması halinde hukuki yollara başvurulacağı belirtiliyor. Kaftancıoğlu, şunları kaydetti: “Eğitimde torpilin geldiği nokta.. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ne verilmiş dilekçe.. Konunun her türlü takipçisi olacak ve torpili olanın değil hakkı olanın okula gidebilmesini sağlayacağız!”

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